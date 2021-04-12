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У США в місто ввели Нацгвардію після вбивства нового "Джорджа Флоуда": фото, відео

12 квітня, 17:47

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Американський Бруклін-Центр став новим епіцентром протестів за права темношкірих

Майже через рік після вбивства темношкірого Джорджа Флойда при затриманні в американському Міннеаполісі в одне з його передмість ввели Національну гвардію через протести з аналогічної причини.

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Про це повідомляє CNN.

Фото: REUTERS/Nick Pfosi

Фото: REUTERS/Nick Pfosi

Інцидент стався в 30-тисячному місті Бруклін-Центр, штат Міннесота, після загибелі 20-річного темношкірого Даунт Райта. Він помер 11 квітня під час спроби сховатися від поліцейського переслідування.

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Його автомобіль зупинили за порушення дорожніх правил, при цьому виявилося, що на ім'я Райта був виданий ордер на арешт. Однак чоловік встиг сісти в машину і поїхати, при цьому поліцейський відкрив вогонь. Проїхавши кілька кварталів, машина втікача зіткнулася з іншим авто, а сам Райт загинув.

Даунт Райт. Фото: соцмережі

Даунт Райт. Фото: соцмережі

Кілька годин по тому на місці ДТП зібралися сотні осіб і почалися зіткнення з поліцейськими. Протестувальники пошкодили кілька патрульних машин а потім дійшли до поліцейського управління і закидали його камінням.

Фото: REUTERS/Nick Pfosi
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Фото: REUTERS/Nick Pfosi

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Крім того, протести супроводжувалися мародерством – протестувальники били вітрини, вривалися в різні місцеві магазини та крали товари.

Фото: REUTERS/Nick Pfosi

Фото: REUTERS/Nick Pfosi

У зв'язку з цим в понеділок в Бруклін-Центрі закрили школи, а в саме місто ввели Національну гвардію США.

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Нагадаємо, що в травні минулого року під час затримання поліцейськими в Міннеаполісі загинув 46-річний Джордж Флойд. Його смерть спровокувала в США наймасовіші протести за багато років.

В результаті міський муніципалітет погодився виплатити родині Флойда 27 млн доларів в рамках судового врегулювання.

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США акція протесту темношкірий Міннесота Міннеаполіс
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