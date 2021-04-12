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В США в город ввели Нацгвардию после убийства нового "Джорджа Флоуда": фото, видео

12 апреля, 17:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Американский Бруклин-Центр стал новым эпицентром протестов за права темнокожих

Почти через год после убийства темнокожего Джорджа Флойда при задержании в американском Миннеаполисе в один из его пригородов ввели Нацгвардию из-за протестов по аналогичной причине.

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Об этом сообщает CNN.

Фото: REUTERS/Nick Pfosi

Фото: REUTERS/Nick Pfosi

Инцидент произошел в 30-тысячном городе Бруклин-Центр, штат Миннесота, после гибели 20-летнего темнокожего Даунта Райта. Он скончался 11 апреля при попытке скрыться от полицейского преследования.

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Его автомобиль остановили за нарушение дорожных правил, при этом оказалось, что на имя Райта был выдан ордер на арест. Однако мужчина успел сесть в машину и уехать, при этом полицейский открыл огонь. Проехав несколько кварталов, машина беглеца столкнулась с другим авто, а сам Райт погиб.

Даунт Райт. Фото: соцсети

Даунт Райт. Фото: соцсети

Несколько часов спустя на месте ДТП собрались сотни человек и начались столкновения с полицейскими. Протестующие повредили несколько патрульных машин а потом дошли до полицейского управления и забросали его камнями.

Фото: REUTERS/Nick Pfosi

Фото: REUTERS/Nick Pfosi

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Кроме того, протесты сопровождались мародерством – протестующие били витрины, врывались в различные местные магазины и крали товары.

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Фото: REUTERS/Nick Pfosi

Фото: REUTERS/Nick Pfosi

В связи с этим в понедельник в Бруклин-Центре закрыли школы, а в сам город ввели Национальную гвардию США.

Напомним, что в мае прошлого года при задержании полицейскими в Миннеаполисе погиб 46-летний Джордж Флойд. Его смерть спровоцировала в США самые массовые протесты за много лет.

В результате городской муниципалитет согласился выплатить семье Флойда 27 млн долларов в рамках судебного урегулирования.

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США акция протеста темнокожий Миннесота Миннеаполис
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