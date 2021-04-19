"Кричуще порушення прав людини": США поновили санкції проти нафтохіму Білорусі

Міністерство фінансів США поновило раніше запроваджені, але потім призупинені санкції проти дев'яти підприємств нафтохімічної галузі Білорусі через "кричуще ігнорування білоруською владою прав людини" та невиконання Білоруссю своїх зобов'язань з міжнародного права.
Про це йдеться в заяві Держдепу США.
У 2015 році Казначейство США за погодженням з Державним департаментом випустило ліцензію GL, що дозволяла особам США здійснювати певні операції з дев'ятьма білоруськими державними підприємствами, що перебували під санкціями, і щорічно продовжувало її.
Термін останнього продовження спливає 26 квітня 2021 року і влада США вирішила більше не продовжувати призупинення санкцій.
"У результаті фальсифікації владою Білорусі президентських виборів в серпні 2020 року і придушення їх наслідків сьогодні в країні утримуються понад 340 політичних в'язнів. З огляду на різке погіршення ситуації з правами людини в Білорусі, уряд США вирішив, що подальше продовження несумісне з демократією і американськими цінностями", – йдеться в повідомленні.
У списку санкцій такі підприємства:
- "Білоруський нафтовий торговий дім";
- "Білнафтохім";
- "Білнафтохім США";
- "Білшина";
- ВАТ "Гродно Азот";
- ВАТ "Гродно Хімволокно";
- ВАТ "Лакокраска";
- ВАТ "Нафтан";
- ВАТ "Полоцьк Скловолокно".
Зазначається, що ці держпідприємства фінансують і підтримують режим Лукашенка, сприяючи його жорстоким репресіям проти білоруського народу.
Сполучені Штати знову закликали білоруську владу негайно і беззастережно звільнити всіх несправедливо затриманих або ув'язнених.
"Ми зобов'язуємося працювати разом з міжнародною спільнотою над подальшим притягненням до відповідальності осіб, винних у порушеннях прав людини в Білорусі", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив спецслужби США в тому що вони нібито разом з білоруськими опозиціонерами готували замах на нього і його дітей.
Ми також повідомляли, що в лютому в рамках санкцій проти Білорусі США запровадили заборону на видачу віз 43 білоруським громадянам, які могли бути причетними до придушення протестів у країні.
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