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СЬОГОДНІ Світові новини США

Війна Путіна зробила РФ міжнародним ізгоєм — Байден

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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8 квітня, 04:57
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Майже весь світ зараз проти Російської Федерації
Байден сказав, що Росії немає місця в Раді з прав людини/Фото: колаж: "Сьогодні"
Байден сказав, що Росії немає місця в Раді з прав людини/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент США Джо Байден схвалив переважну більшість голосів у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй за виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Про це повідомили в Білому домі.

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"Це значущий крок з боку міжнародного співтовариства, який ще раз демонструє, як війна Путіна зробила Росію міжнародним ізгоєм... Російські війська здійснюють військові злочини. Росії немає місця в Раді з прав людини", — зазначив Байден.

Американський лідер додав, що після історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради з прав людини і поширювати там дезінформацію, оскільки слідча комісія Ради розслідує порушення і зловживання РФ прав людини в Україні.

"Фото, які ми бачимо з Бучі та інших районів України в міру виведення російських військ, жахають. Ознаки того, що людей ґвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, – це образа нашої загальної людяності. Брехня Росії не йде ні в яке порівняння з незаперечними доказами того, що відбувається в Україні", — додав президент США.

Байден зазначив, що продовжиться робота з відповідальними країнами по всьому світу, щоб зібрати докази військових злочинів, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні звірства. Крім того, буде посилено тиск на російську економіку, щоб ізолювати РФ на міжнародній арені.

Генасамблея ООН призупинила участь РФ у Раді з прав людини

Генеральна Асамблея ООН призупинила участь Росії у Раді ООН з прав людини. За це проголосували 93 країни, проти – 24, ще 58 утрималися.

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"Було призупинено право Росії на членство в Раді ООН з прав людини. Військовим злочинцям не місце в органах ООН, які займаються захистом прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН та обрали правильний бік історії", – повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 698
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ББМ 1891
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