Война Путина сделала РФ международным изгоем — Байден

Почти весь мир сейчас против Российской Федерации

Байден сказал, что России нет места в Совете по правам человека/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден одобрил подавляющее большинство голосов в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций за исключение России из Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщили в Белом доме.

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"Это значимый шаг со стороны международного сообщества, который еще раз демонстрирует, как война Путина сделала Россию международным изгоем… Российские войска совершают военные преступления. России нет места в Совете по правам человека", — отметил Байден.

Американский лидер добавил, что после исторического голосования Россия не сможет участвовать в работе Совета по правам человека и распространять дезинформацию, поскольку следственная комиссия Совета расследует нарушения и злоупотребления РФ прав человека в Украине.

"Фото, которые мы видим из Бучи и других районов Украины по мере вывода российских войск, ужасают. Признаки того, что людей изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, – это оскорбление нашей общей человечности. Ложь России не идет ни в какое сравнение с неопровержимыми доказательствами того, что происходит в Украине", — добавил президент США.

Байден отметил, что продолжится работа с ответственными странами по всему миру, чтобы собрать доказательства военных преступлений, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенное зверство. Кроме того, будет ужесточено давление на российскую экономику, чтобы изолировать РФ на международной арене.

Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека

Генеральная Ассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. За это проголосовали 93 страны, против – 24, еще 58 воздержались.

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"Было приостановлено право России на членство в Совете ООН по правам человека. Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и выбрали правильную сторону истории", — сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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