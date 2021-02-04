Уперше в історії: секретарем Сенату США стане афроамериканка

Уперше секретарем Сенату Сполучених Штатів стане афроамериканка. З 1 березня цю посаду обійматиме Сонцерія Беррі, яка раніше працювала заступником глави адміністрації сенатора Патріка Ліхі (демократ від штату Вашингтон).
Про це повідомляє The Hill.
"Я мала честь працювати в Сенаті США протягом 40 років, служачи американському народу. Я дуже рада можливості продовжити цю службу в якості секретаря Сенату", – заявила Сонцерія Беррі.
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Посада секретаря Сенату була створена у 1789 році. Секретар відповідає за різні наглядові функції в палаті, починаючи від нагляду за заробітною платою і закінчуючи веденням публічних записів.
Нагадаємо, раніше вперше в історії США другою людиною в державі, віцепрезидентом, стала жінка. І вперше в історії – людина з "кольоровою шкірою", одночасно з афроамериканськими і азіатсько-американським корінням. Це Камала Харріс.
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