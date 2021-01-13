Тиждень до інавгурації Байдена: рейтинг Трампа пробив нове дно

На тлі нещодавнього штурму Капітолію рейтинг президента США Дональда Трампа встановив новий антирекорд – напередодні закінчення каденції його підтримує лише третина виборців.

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Про це свідчать результати опитування, яке компанія Morning Consult провела спільно з газетою Politico.

Отже, на тлі скандалів довкола нової спроби імпічменту, яку вчинили демократи в Конгресі, про підтримку президента заявили 34% американців. Це найнижчий показник з моменту обрання Трампа 2016 року.

Впала підтримка навіть серед його цільового електорату – прихильників Республіканської партії. Його діяльність схвалюють лише 75% з них, що на 8% менше, аніж в грудні.

Загалом 63% учасників опитування заявили, що не підтримують керівника держави.

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Журналісти зазначили, що ці дані відповідають іншим соцопитуваннями, згідно з якими рейтинги Трампа обрушилися приблизно на 10 відсоткових пунктів після заворушень на Капітолійському пагорбі, коли після його виступу учасники протесту проти визнання перемоги Джо Байдена на президентських виборах вчинили спробу штурму будівлі Конгресу США.

Зазначається, що Трамп може увійти в історію як президент, який залишає Білий дім з найнижчими рейтингами в історії Сполучених Штатів.

Втім, це не завадило йому очолити цього року світовий рейтинг захоплення, який був складений компанією Gallup.

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