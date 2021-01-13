Неделя до инаугурации Байдена: рейтинг Трампа пробил новое дно

На фоне недавнего штурма Капитолия рейтинг президента США Дональда Трампа установил новый антирекорд – в преддверии окончания каденции его поддерживает только треть избирателей.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, который компания Morning Consult провела совместно с газетой Politico.

Таким образом, на фоне скандалов вокруг новой попытки импичмента, которую предприняли демократы в Конгрессе, о поддержке президента заявили 34% американцев. Это самый низкий показатель с момента избрания Трампа в 2016 году.

Упала поддержка даже среди его целевого электората – сторонников Республиканской партии. Его деятельность одобряют лишь 75% из них, что на 8% меньше, чем в декабре.

В целом 63% участников опроса заявили, что не поддерживают главу государства.

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Журналисты отметили, что эти данные соответствуют другим соцопросам, согласно которым рейтинги Трампа обрушились примерно на 10 процентных пунктов после беспорядков на Капитолийском холме, когда после его выступления протестующие против признания победы Джо Байдена на президентских выборах предприняли попытку штурма здания Конгресса США.

Отмечается, что Трамп может войти в историю как президент, который покидает Белый дом с самыми низкими рейтингами в истории Соединенных Штатов.

Впрочем, это не помешало ему возглавить в этом году мировой рейтинг восхищения, который был составлен компанией Gallup.

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