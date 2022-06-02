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СЬОГОДНІ Світові новини США

Захарова дочекалася: кого ще торкнулися нові санкції США

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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2 червня, 19:09
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Дружню компанію невиїзних олігархів поповнив лідер російського ринку нерухомості
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Нью-Йорк, goodbye! / Колаж "Сьогодні"

У Вашингтоні опубліковано новий перелік громадян Росії, які потрапили під санкції у зв'язку з нападом їхньої країни на Україну. У новому списку 17 прізвищ громадян РФ, включаючи офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову. Їхні активи мають бути заморожені на території Штатів, з ними заборонено мати ділові відносини.

Це випливає з опублікованого на сайті Мінфіна США нового документа.

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Що відомо

У документі під назвою "Позначення боротьби з наркотиками; Позначення та оновлення, пов'язані з Росією; Видача генеральних ліцензій, пов'язаних з Росією", вказані прізвища голови Мінекономрозвитку РФ Максима Решетнікова, голови "Росгеології" Сергія Горького та офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової.

Марія образилася, що так довго не підпадала під американські санкції.

"Чесно кажучи, була впевнена, що я вже давно в американському стоп-листі. Візи вже який рік не видавали нормально. Рахунків закордонних чи чогось подібного в мене немає. Нерухомості теж. Якийсь черговий перфоманс "партнерів" ", – так прокоментувала Захарова рішення США.

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Раніше проти Захарової були введені санкції у Великій Британії та ЄС.

Плюс два олігархи

Також до списку потрапили підприємець Год Нісанов, глава Мінбуду РФ Ірек Файзуллін, бізнесмен Олексій Мордашов, члени його сім'ї та підконтрольні йому компанії.

Нісанов – виходець із Азербайджану, є головою ради директорів девелоперської компанії "Київська площа", яка посідає перше місце у рейтингу російських власників комерційної нерухомості за версією журналу Forbes. Зокрема, цій компанії належить готель "Україна" у Москві.

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"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США зробило нові дії, спрямовані на ослаблення ключових структур, що використовуються російською елітою, щоб приховати та перемістити гроші й таємно використати розкішні активи по всьому світу", – йдеться у пресрелізі американського Мінфіну.

Під санкції SDN List також потрапила низка яхт.

Санкційний маховик

  • Цього ж дня, 2 червня представники Європейського Союзу нарешті затвердили шостий пакет санкцій проти Росії. Щоправда, на вимогу Угорщини з нього виключили патріарха Кирила.
  • Російські олігархи почали ховати свої яхти, літаки та інше майно за кордоном. Бояться втратити свої активи навіть ті, на кого не накладалися санкції.
  • Днем раніше Європейський Союз та Велика Британія домовилися про заборону страхування танкерів, які перевозять російську нафту. Така домовленість фактично позбавить РФ доступу до найбільшого страхового ринку Lloyds of London та робить небезпечним транспортування сировини будь-куди.

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