70-річний мільярдер кинув виклик Безосу – полетить в космос ще раніше

Екстравагантний британський бізнесмен Річард Бренсон збирається піднятися на навколоземну орбіту і бере з собою топменеджмент Virgin Galactic

Весь екіпаж Unity 22 в повному складі. Фото: Virgin Galactic

Британський мільярдер Річард Бренсон, статок якого оцінюють в 5,5 млрд доларів, слідом за засновником Amazon Джефом Безосом оголосив про плани полетіти в космос.

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Про це йдеться в заяві його компанії Virgin Galactic.

Політ суборбітального корабля Unity запланований на 11 липня – це на 9 днів раніше за політ Безоса. Але остаточна дата залежить від погодних умов і технічних перевірок.

Це стане 22-м за ліком тестовим польотом для Virgin Galactic, під час якого топменеджмент компанії на власній шкурі випробує організацію польоту для майбутніх приватних клієнтів компанії – космічних туристів.

Загалом на пілотованому кораблі, крім 70-річного Бренсона, будуть ще п'ятеро членів екіпажу:

пілот Дейв Маккай;

другий пілот Майкл Масуччі;

віцепрезидентка Virgin Galactic зі зв'язків із владою і дослідницьких операцій Сіріша Бандла;

провідна інженерка компанії з експлуатації Колін Беннет;

керівник підготовки астронавтів Бетт Мозес.

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"Приєднуйтесь до нас 11 липня, щоб спостерігати за нашим першим пілотованим польотом і початком нової космічної ери. Відлік почався", – заявили в Virgin Galactic.

Надалі в Virgin Galactic мають намір налагодити комерційну службу космічних польотів – депозити внесли вже близько 600 осіб.

Нагадаємо, що 20 липня має відбутися політ в космос найбагатшої людини на планеті – Джефф Безос планує піднятися на висоту 100 км над рівнем моря. Разом з ним на орбіту вирушать ще п'ять осіб.

Про що ще говорять в Україні та світі 2 липня, дивіться у відеосюжеті: