70-річний мільярдер кинув виклик Безосу – полетить в космос ще раніше

Весь екіпаж Unity 22 в повному складі. Фото: Virgin Galactic
Британський мільярдер Річард Бренсон, статок якого оцінюють в 5,5 млрд доларів, слідом за засновником Amazon Джефом Безосом оголосив про плани полетіти в космос.
Про це йдеться в заяві його компанії Virgin Galactic.
Політ суборбітального корабля Unity запланований на 11 липня – це на 9 днів раніше за політ Безоса. Але остаточна дата залежить від погодних умов і технічних перевірок.
Це стане 22-м за ліком тестовим польотом для Virgin Galactic, під час якого топменеджмент компанії на власній шкурі випробує організацію польоту для майбутніх приватних клієнтів компанії – космічних туристів.
Загалом на пілотованому кораблі, крім 70-річного Бренсона, будуть ще п'ятеро членів екіпажу:
- пілот Дейв Маккай;
- другий пілот Майкл Масуччі;
- віцепрезидентка Virgin Galactic зі зв'язків із владою і дослідницьких операцій Сіріша Бандла;
- провідна інженерка компанії з експлуатації Колін Беннет;
- керівник підготовки астронавтів Бетт Мозес.
"Приєднуйтесь до нас 11 липня, щоб спостерігати за нашим першим пілотованим польотом і початком нової космічної ери. Відлік почався", – заявили в Virgin Galactic.
Надалі в Virgin Galactic мають намір налагодити комерційну службу космічних польотів – депозити внесли вже близько 600 осіб.
Нагадаємо, що 20 липня має відбутися політ в космос найбагатшої людини на планеті – Джефф Безос планує піднятися на висоту 100 км над рівнем моря. Разом з ним на орбіту вирушать ще п'ять осіб.
Про що ще говорять в Україні та світі 2 липня, дивіться у відеосюжеті: