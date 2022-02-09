Американські ЗМІ дізналися, як Байден жартома називав Путіна

Президент США має своє ставлення до кожного зі світових лідерів, і для кожного у нього є прізвисько

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Президент Джо Байден під час приватних зустрічей жартував про деяких своїх колег, причетних до кризи, що виникла у відносинах між Україною та Росією. Про це повідомляє телеканал NBC, посилаючись на джерела.

Так ось, Байден заявляв, що канцлер Німеччини Олаф Шольц – це не Ангела Меркель. Зі слів, він назвав поведінку прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона запальною. А президент Франції Еммануель Макрон, за відгуком Байдена, хоче бути Шарлем де Голлем.

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Кажучи про президента Росії Володимира Путіна, стверджують джерела, Байден описав його як "хлопця з ядерною зброєю і без друзів".

Байден вважає Путіна вбивцею

У 2021 році Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею, що викликало обурення у Москві. У Держдумі це назвали образою всіх росіян. Після цієї заяви курс рубля та російський ринок акцій різко впав.

Халепи господаря Кремля

Путін неодноразово забував ім'я Токаєва. Зокрема, на пресконференції у грудні 2021 року він назвав його просто "новим президентом" Казахстану. Хоча Токаєв очолив республіку в 2019 році.

У жовтні 2020 року Путін під час офіційного візиту в Сочі тодішнього президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова назвав його Шаріманом.

2019 року Путін підійшов до урни, щоб вкинути свій бюлетень, але з першого разу в нього нічого не вийшло. Урна "виплюнула" бюлетень назад, а механічний голос сказав: "Бюлетень невстановленої форми".

У грудні під час пресконференції глава РФ просто не назвав ім'я президента Казахстану, але згадав ім'я та прізвище його попередника Нурсултана Назарбаєва.

Соцмережі висміяли Макрона та Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним 7 лютого в Москві. Глави держав провели переговори за незвично довгим столом. Це викликало цілком очевидну реакцію у користувачів, які наповнили Мережу мемами та смішними коментарями.