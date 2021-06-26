Американський ракетний есмінець USS Ross увійшов у Чорне море

Він може нести до 56 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км

Ракетний есмінець США USS Ross. Фото: ВЕСТИ

Американський ракетний есмінець USS Ross в суботу увійшов до акваторії Чорного моря для участі в щорічних навчаннях Sea Breeze. Відпрацьовуватимуться бойові дії на морі, на суші і в повітрі, в тому числі висадка десанту, протичовнова і протиповітряна боротьба.

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Про це повідомляє 6-й оперативний флот США.

"Участь USS Ross в морських навчаннях Sea Breeze цього року є реальною демонстрацією підтримки України з боку США, яка сьогодні необхідна як ніколи", – заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін.

Есмінець USS Ross може нести до 56 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км.

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У Чорному морі з 14 червня також перебувають британський есмінець Defender і нідерландський фрегат Evertsen.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна відреагувала на "обстріл" Росією британського есмінця. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до якісно нової взаємодії НАТО з Україною в Чорному морі.