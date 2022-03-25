Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі в Карабаху і просить допомогти "миротворців РФ"

У самопроголошеному Нагірному Карабаху відновилися військові дії

У Вірменії очікують, що «миротворчі сили Росії» вживуть заходів / Колаж "Сьогодні"

Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану у наступі та захопленні села Паруху невизнаній Нагірно-Карабахській республіці, яке сталося вчора, 24 березня. Також Вірменія просить допомоги у російських військових-"миротворців".

Про це йдеться у заяві МЗС Вірменії.

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"Азербайджанські підрозділи, що вторглися, минулої ночі відкрили вогонь у напрямку постів Армії оборони. Ситуація в Нагірному Карабаху залишається напруженою", – йдеться у повідомленні.

У Вірменії очікують, що "миротворчі сили Росії" вживуть заходів, щоб азербайджанські збройні сили вивели свої підрозділи із зони відповідальності "російської миротворчої місії".

Суть конфлікту

12 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися бої. Баку звинуватив вірменську сторону у порушенні режиму припинення вогню, а Єреван – азербайджанську у перетині кордону.

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Нове масштабне загострення почалося у ніч на 27 вересня. Влада Вірменії та так званої Нагірно-Карабахської Республіки оголосила про військове становище та загальну мобілізацію, тоді як Азербайджан оголосив про настання по всій лінії фронту в Нагірному Карабаху.

Пізніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав із президентом Росії Володимиром Путіним та Азербайджану Ільхамом Алієвим документ про припинення війни у Нагірному Карабаху з 10 листопада.

Вчора, 24 березня, у самопроголошеному Нагірному Карабаху відновилися воєнні дії. Війська Азербайджанупішли в наступ і звільнили села Фарух (Парух) та Храморт.

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На такий крок Азербайджан наважився, оскільки російських військових-"миротворців" (що зайшли на спірні території 2020 року) відправили на війну в Україні.

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