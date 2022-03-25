Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі в Карабаху і просить допомогти "миротворців РФ"

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 березня, 18:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У самопроголошеному Нагірному Карабаху відновилися військові дії
У Вірменії очікують, що «миротворчі сили Росії» вживуть заходів / Колаж "Сьогодні"
У Вірменії очікують, що «миротворчі сили Росії» вживуть заходів / Колаж "Сьогодні"

Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану у наступі та захопленні села Паруху невизнаній Нагірно-Карабахській республіці, яке сталося вчора, 24 березня. Також Вірменія просить допомоги у російських військових-"миротворців".

Про це йдеться у заяві МЗС Вірменії.

Реклама

Деталі

"Азербайджанські підрозділи, що вторглися, минулої ночі відкрили вогонь у напрямку постів Армії оборони. Ситуація в Нагірному Карабаху залишається напруженою", – йдеться у повідомленні.

У Вірменії очікують, що "миротворчі сили Росії" вживуть заходів, щоб азербайджанські збройні сили вивели свої підрозділи із зони відповідальності "російської миротворчої місії".

Суть конфлікту

12 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися бої. Баку звинуватив вірменську сторону у порушенні режиму припинення вогню, а Єреван – азербайджанську у перетині кордону.

Реклама

Нове масштабне загострення почалося у ніч на 27 вересня. Влада Вірменії та так званої Нагірно-Карабахської Республіки оголосила про військове становище та загальну мобілізацію, тоді як Азербайджан оголосив про настання по всій лінії фронту в Нагірному Карабаху.

Пізніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав із президентом Росії Володимиром Путіним та Азербайджану Ільхамом Алієвим документ про припинення війни у Нагірному Карабаху з 10 листопада.

Вчора, 24 березня, у самопроголошеному Нагірному Карабаху відновилися воєнні дії. Війська Азербайджанупішли в наступ і звільнили села Фарух (Парух) та Храморт.

Реклама

На такий крок Азербайджан наважився, оскільки російських військових-"миротворців" (що зайшли на спірні території 2020 року) відправили на війну в Україні.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 25 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16100
2
Літаки Літаки
115
3
Гелікоптери Гелікоптери
125
4
Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
1625
6
Артилерія Артилерія
291
7
Засоби ППО Засоби ППО
49
8
РСЗВ РСЗВ
90
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
53
11
Катери Катери
5
12
Транспорт Транспорт
1089
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Олег Свинчук - 19-річний боєць 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого. Проявив неймовірну мужність та військову майстерність, прикриваючи відхід побратимів під час раптового прориву окупантів на півночі країни. Після прямого влучання з його танку зірвало башту, здетонував боєкомплект… Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Наталія Пісоцька – вихователька центру реабілітації дітей-сиріт у Чернігові. Майже місяць прожила з 30-ма малюками (від 3-х років) у підвалах, доглядала їх, заспокоювала, коли місто запекло бомбили. Зуміла за допомогою військових вивезти дітей до Карпат, одного з місцевих санаторіїв. Читайте розповідь цієї дивовижної жінки, клікнувши тут.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти