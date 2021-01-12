Авіакатастрофа в Індонезії: з'явився запис переговорів диспетчерів з пілотами літака

Слідчі отримали запис переговорів диспетчерів з пілотами літака Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air, який розбився в Яванському морі на північ від Джакарти, проте, поки не планують її публікувати у відкритих джерелах.
Про це заявив заступник керівника національного комітету з безпеки на транспорті Нуркахіо Утомо, передає Detik.
"Ми отримали запис, перевіримо, спробуємо встановити, чи присутнє щось дивне в переговорах", – сказав Нуркахіо Утомо.
Через те, що авіакатастрофа сталася через кілька хвилин після зльоту, тривалість запису недовга.
Зараз ведуться пошуки жертв катастрофи.
Нагадаємо, за даними Flightradar24, літак через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти спікірував в океан, втративши 10 000 футів висоти менше ніж за хвилину. Він зник з екранів радарів після зльоту відразу після 14:30 (07:30 за Гринвічем).
На борту літака перебувало 62 пасажири і членів екіпажу. Всі вони були громадянами Індонезії.
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