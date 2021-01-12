Русский
$ 28,2
34,28
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Авіакатастрофа в Індонезії: з'явився запис переговорів диспетчерів з пілотами літака

12 січня, 05:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Слідчі не планують публікувати запис у відкритих джерелах

Слідчі отримали запис переговорів диспетчерів з пілотами літака Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air, який розбився в Яванському морі на північ від Джакарти, проте, поки не планують її публікувати у відкритих джерелах.

Реклама

Про це заявив заступник керівника національного комітету з безпеки на транспорті Нуркахіо Утомо, передає Detik.

"Ми отримали запис, перевіримо, спробуємо встановити, чи присутнє щось дивне в переговорах", – сказав Нуркахіо Утомо.

Через те, що авіакатастрофа сталася через кілька хвилин після зльоту, тривалість запису недовга.

В тренді
Вчені виявили "укорочений" білок: це допоможе розробити ліки від COVID-19

Зараз ведуться пошуки жертв катастрофи.

Реклама

Нагадаємо, за даними Flightradar24, літак через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти спікірував в океан, втративши 10 000 футів висоти менше ніж за хвилину. Він зник з екранів радарів після зльоту відразу після 14:30 (07:30 за Гринвічем).

На борту літака перебувало 62 пасажири і членів екіпажу. Всі вони були громадянами Індонезії.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Індонезія літак пошуки авіакатастрофа
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Туреччині жорстоко вбили українку (фото)
У Туреччині жорстоко вбили українку (фото)Інші країни
Як COVID-19 і Ебола: вчені зафіксували нову смертельну хворобу
Як COVID-19 і Ебола: вчені зафіксували нову смертельну хворобуІнші країни
"Відповідь буде дуже жорсткою": Алієв висловився про поїздки влади Вірменії в Нагірний КарабахІнші країни
Спалахи по всьому світу: в Китаї заявили про множинне походження коронавірусу
Спалахи по всьому світу: в Китаї заявили про множинне походження коронавірусуІнші країни
10 чорних лебедів 2021 року
10 чорних лебедів 2021 рокуЕкономіка
Ізраїль посилює карантинні обмеження після масової вакцинації від COVID-19
Ізраїль посилює карантинні обмеження після масової вакцинації від COVID-19Інші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти