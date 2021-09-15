Білорусь заявила про обстріл прикордонного знака з території України (фото)

Білоруські прикордонники заявляють, що у стовп стріляли нібито з мисливської рушниці

Білорусь заявила про обстріл прикордонного знаку. Фото: gpk.gov.by

Прикордонний комітет Білорусі заявив про виявлення пошкодженого прикордонного знака на кордоні з Україною. Пошкодження виявили білоруські прикордонники ще 11 вересня.

Про це повідомляє Держприкордонкомітет Білорусі.

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Як заявляє білоруська сторона, інцидент стався на ділянці Пінського прикордонного загону. Прикордонники під час огляду застави "Сваринь" виявили пошкодження прикордонного стовпа та щитка з державним гербом Білорусі.

Білоруські прикордонники кажуть, що у стовп стріляли з мисливської рушниці.

"Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що вистріли були здійснені з території України. Було відкрито провадження", – повідомили в Білорусі.

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У Білорусі заявили про загрозу для України

На території Білорусі Росія розширює військову присутність – це є серйозною загрозою для незалежності та суверенітету як Білорусі, так і України.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив ексміністр культури Білорусі (2009-2012), член президії Координаційної ради Білорусі Павло Латушко.

"Зараз ми бачимо проведення наймасштабніших навчань "Захід-2021"... Там може перебувати до 200 тисяч солдатів, офіцерів Збройних сил Російської Федерації", – додав Латушко.

На території Білорусі з'явилися два військово-бойові центри.