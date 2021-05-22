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Білоруський опозиціонер Вітольд Ашурок помер в колонії

22 травня, 11:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Політв'язень був активістом Руху "За свободу"

Політв'язень Вітольд Ашурок, якого 18 січня в Лідському районному суді засудили до 5 років колонії загального режиму, помер в шкловський колонії. Йому було 50 років.

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Про це повідомляє лідер Руху "За свободу" Юрій Губаревич в Facebook.

Вітольд був активістом Руху "За свободу" – його лідер Юрій Губаревич вимагає розслідування обставин смерті.

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За інформацією ЗМІ, причина смерті – зупинка серця.

Хто такий Вітольд Ашурок

Нагадаємо, Вітольду Ашурок було 50 років. Він жив у невеликій Березівці, що на Лідчіне, з населенням 10 тисяч чоловік. Член Партії БНФ, обласний координатор руху "За свободу".

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Не раз балотувався в місцеві депутати і парламент. Піднімав екологічні питання. Разом з соратниками вшановував місця повстанців Калиновського.

Чому він потрапив у колонію

Ашурок засудили 18 січня на 5 років колонії, також він повинен був виплатити 1000 рублів моральної шкоди потерпілому міліціонеру.

Суд вирішив, що Ашурок організовував дії, що грубо порушують громадський порядок, а також вчинив насильство над міліціонером.

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Справу розглядали в закритому режимі, це спочатку пояснювали епідемією коронавіруса, потім – державною таємницею.

Раніше ми писали, що український політв'язень Валентин Виговський, який 7-й рік перебуває в незаконному укладанні в РФ, має намір оголосити голодовку.

Нещодавно російський опозиціонер Олексій Навальний припинив голодування, оголошену 31 березня через недопуск до нього обраного лікаря і ненадання належної медичної допомоги.

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