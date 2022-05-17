Нестримне розширення НАТО: туди прагне ще одна країна

Шотландія ще не попрощалася з Великою Британією, але вже задумалася про колективну безпеку

Нікола Стерджен розуміє, що без НАТО складно протистояти зовнішнім загрозам / Колаж "Сьогодні"

На сьогодні Організація Північноатлантичного договору стала дуже популярним об'єднанням завдяки розв'язаній Росією війні в Україні. Ще не оформивши відділення від Великої Британії, Шотландія вже замислилася над приєднанням до НАТО.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

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Що відомо

Перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен заявила, що інтеграція в НАТО стане важливим питанням після здобуття їхньою країною незалежності. Набуття членства "стане наріжним каменем" політики безпеки незалежної Шотландії.

Під час свого виступу у Вашингтоні політик зазначила, що війна в Україні зміцнила її віру в те, що незалежна Шотландія має приєднатися до НАТО, незважаючи на свою позицію щодо без'ядерного статусу та бажання відмовитись від британських засобів стримування Trident.

Не всі політичні сили погоджуються з цим рішенням. Один із лідерів партії "Зелених" Патрік Харві заявив, що його політична сила проти членства. Однак поки що це все схоже на поділ шкіри невбитого ведмедя, тому що новий референдум про незалежність Шотландії запланований лише на кінець 2023 року і поки що на його проведення Лондон не давав згоди.

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Черга в НАТО