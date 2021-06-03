"Бомбити Воронеж" по-білоруськи: у Лукашенка ввели санкції проти США

Після того, як дев'ять промислових гігантів Білорусі потрапили до "чорного списку", в Мінську вирішили ускладнити видачу віз американцям

Санкції Білорусі проти США навряд чи злякають Байдена. Фото: колаж "Сьогодні"

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка оголосив про заходи у відповідь на санкції, які США відновили щодо дев'яти білоруських компаній через порушення прав людини.

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Про це повідомляє БелТА.

За словами прес-секретаря місцевого МЗС Анатолія Глаза, раніше цього самого дня до міністерства викликали тимчасового повіреного в справах США в Білорусі, якому оголосили, що Мінськ:

скорочує чисельність дипломатичного і адміністративно-технічного персоналу американської дипмісії;

посилює візові процедури;

тимчасово обмежує роботу американських фахівців в Білорусі;

відкликає рішення про роботу в країні Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Цього самого дня вступили в силу санкції США стосовно дев'яти найбільших білоруських держпідприємств, які фінансують і підтримують режим Лукашенка.

Нагадаємо, що через інцидент з примусовою посадкою лайнера Ryanair в Мінську Агентство з безпеки польотів ЄС заборонив літакам авіакомпаній держав-членів ЄС літати через повітряний простір Білорусі.

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Україна теж готує санкції проти чиновників Білорусі – їх можуть ввести вже 4 червня. Відповідні матеріали вже передані на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

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