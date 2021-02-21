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Британців будуть прищеплювати від коронавірусу в прискореному режимі

21 лютого, 15:42

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У Великобританії презентували новий план вакцинації від COVID-19

Уряд Великобританії хоче надати першу дозу вакцини проти коронавірусу кожному дорослому жителю країни до 31 липня. Це на місяць раніше, ніж очікувалося раніше. Нові плани також спрямовані на те, щоб усі люди старше 50 років та ті, що мають супутні захворювання, отримали щеплення до 15 квітня, а не до 1 травня. Зараз щеплення пропонують людям у віці 65-69 років.

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Про це повідомило агентство Associated Press.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що у країни є можливість реалізувати такі плани. Впевненість міністра не похитнуло навіть те, що виробники двох вакцин, які використовує Британія, – Pfizer і AstraZeneca – мають проблеми з поставками в Європу.

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Вакцинація населення від COVID-19 у Британії стартувала 8 грудня 2020 року. Щеплення вже отримали понад 17,2 млн людей – це майже третина дорослого населення країни.

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Нагадаємо, в Україні старт вакцинації був запланований на 15 лютого, але через технічні проблем цього не сталося. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив це "труднощами логістичного та бюрократичного характеру".

Сьогодні, 21 лютого, Степанов показав, як Індія відправляє в Україну вакцину від COVID-19 AstraZeneca в кількості 500 тисяч доз:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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