Британія не видала візи делегації РФ

У Росії сказилися через відмову

Борис Джонсон (ліворуч) та Володимир Джабаров (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Велика Британія не відкрила візи російської делегації для участі у наступній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ. Усі її члени перебувають під санкціями країни.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Ради Федерації РФ із міжнародних справ Володимир Джабаров, передають російські ЗМІ.

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За його словами, делегати подали запит керівництву асамблеї та МЗС Росії опрацювати це питання. Вони хотіли отримати гарантії щодо видачі в'їзних.

"Нами отримано по суті обурливу відповідь про те, що уряд Британії – дослівно – не може видати візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ, з якою б метою вони не відвідували країну", – сказав Джабаров.

Раніше ми повідомляли, що західні союзники розглядають питання про те, чи дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій та використати свої гроші для відновлення України. Російські олігархи почали ховати свої яхти, літаки та інше майно за кордоном. Бояться втратити свої активи навіть ті, на кого не накладалися санкції.

Також нагадаємо, олігархи Росії зазнають великих збитків від західних санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення російської армії на територію України. Вони проводять таємні зустрічі, щоб зупинити Путіна.