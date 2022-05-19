Великобританія передасть Україні нове озброєння – що туди входить

Володимир Зеленський та Борис Джонсон обговорили постачання озброєння до нашої країни

Британія продовжує допомагати Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Вони обговорили постачання нового воєнного озброєння для України. Пакет допомоги включає артилерію, ракети та безпілотники.

Про це йдеться на сайті Великобританії.

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Як стало відомо, до пакету нової воєнної допомоги Британії Україні входить таке:

далекобійна артилерія

ракети класу "берег-корабель"

безпілотники

"Звернувши увагу на недавню заяву про виділення Україні додаткової військової допомоги з боку Сполученого Королівства на 1,3 млрд стерлінгів прем'єр-міністр розповів, що для надання Україні підтримки у забезпеченні оборони серед іншого надходитиме далекобійна артилерія, ракети класу "берег – корабель", а також безпілотні літальні апарати", – йдеться у заяві.

Реакція Офісу Президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на заяву про нове постачання озброєння:

"Україна матиме більше зброї. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що Україна отримає додатковий пакет військової допомоги на 1,3 млрд. фунтів. Нам мають поставити далекобійну артилерію, протикорабельні ракети та безпілотники. Продовжуємо працювати на перемогу України", – написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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Британія вирішуватиме питання допомоги Україні без схвалення НАТО – Джонсон

Велика Британія залишила за собою право діяти Україною самостійно. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

"У разі застосування зброї масового ураження Велика Британія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удару у відповідь", – сказав він.

Таку заяву він зробив під час чергового звернення до народу.

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