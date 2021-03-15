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Британія вважає Росію загрозою №1: згадали отруєння Скрипалів

15 березня, 15:11

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Борис Джонсон представить огляд зовнішньої політики Лондона

Велика Британія оголосить Росію "ворожою державою", про це йтиметься в огляді зовнішньої політики Лондона, який має намір оприлюднити 16 березня прем'єр Борис Джонсон.

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Про це з посиланням на британське видання The Times повідомляє Deutsche Welle.

У цьому документі РФ, за відомостями газети, названа "найбільшою загрозою" для Британії і державою, яка пов'язана з "частими агресивними вторгненнями" у водний і повітряний простір країни, а також здійснює "вбивства дисидентів на британській землі".

"Головна загроза для Великої Британії виходить від Росії. Китай – конкурент, який намагається викрасти інтелектуальну власність і становить загрозу економічній безпеці. Але це не те саме, що сталося в Солсбері", – заявило The Times джерело в британському уряді, маючи на увазі отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.

Інший співрозмовник газети повідомив: "Росія – ворожа держава, Китай – глобальний виклик" .

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"У випадку з Китаєм підхід такий: змагайтеся, де необхідно, співпрацюйте, коли це можливо, протидійте, коли це необхідно", – процитувала його слова The Times.

Нагадаємо, в лютому глава Європейського командування Збройних сил США Тод Уолтерс заявив, що Росія досі є постійною загрозою для США і Європи, навіть попри постійно запроваджувані проти неї санкції.

Також повідомлялося, що Росія становить загрозу для України не тільки у військовому плані. Окупанти ведуть проти нас гібридну агресію із допомогою тероризму, інформаційних атак, підривають ситуацію всередині країни і відносини України з Заходом, про це йдеться в Білій книзі, складеній Службою зовнішньої розвідки.

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Росія отруєння Борис Джонсон ворог Скрипаль отруєння Скрипаля
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