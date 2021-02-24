COVAX офіційно запрацював: перша країна отримала безкоштовну вакцину від ВООЗ

Гана стала першою країною, яка отримала вакцину за міжнародним механізмом

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно запустила свій міжнародний механізм розподілу вакцини від коронавірусу COVAX.

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Першою країною, яка отримала ліки за програмою, стала Гана, про що повідомили делегації ЮНІСЕФ і ВООЗ в Гані.

600 тисяч доз вакцини AstraZeneca приземлилися в міжнародному аеропорту Котока в столиці країни Аккрі рано-вранці 24 лютого рейсом авіакомпанії Emirates.

Фото: прес-служба ВООЗ в Гані

На церемонії передачі ліків були присутні міністр охорони здоров'я Гани Кваку Аджеман-Ману, а також голова місії ЮНІСЕФ у цій країні Анн-Клер Дюфаї і голова місії ВООЗ Френсіс Касоло.

Як і вакцина, яку раніше отримала Україна, партія CoviShield для Гани була вироблена Індійським інститутом сироватки (Serum Institute) в місті Пуна.

Фото: прес-служба ЮНІСЕФ в Гані

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Вони призначені для медпрацівників, осіб старших за 60 років і осіб з супутніми захворюваннями.

"З першою партією доз ми можемо виконати обіцянку центру COVAX не залишити людей з найбідніших країн позаду в гонці за такими необхідними вакцинами", – сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

Гана також має намір отримати ще вакцини через інші міжнародні агентства. Загалом Індія та Африканський Союз уклали угоду про постачання до Африки 400 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, що Україна теж входить до першої хвилі розподілу COVAX. Початок поставок вакцини очікується вже в лютому – до кінця місяця наша країна має отримати 117 тисяч доз препарату від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech, а в першому півріччі цього року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca.

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При цьому ЗМІ писали, що основна частина першого раунду COVAX призначена на березень, але деякі ранні поставки будуть наприкінці лютого.

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