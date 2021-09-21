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Дві країни не визнали російські "вибори" в окупованому Криму

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
21 вересня, 10:54
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Країни нагадали, що Крим – українська територія, а Росія – окупант, тому вибори не мають юридичної сили
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Туреччині заявили, що не визнають результати незаконних російських виборів в окупованому Криму. З такою ж заявою виступила і Польща.

Про це йдеться в заяві на сайті турецького МЗС.

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Турецька влада зазначила, що Крим – окупована Росією частина України, тому результати цих виборів не мають юридичної сили.

"Туреччина підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконною анексію Криму. Відповідно, результати виборів у Державну Думу Росії, які відбулися 17-19 вересня 2021 також в Криму, не мають юридичної сили для Туреччини", – йдеться у повідомленні.

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Також Польща не визнає проведення виборів до Держдуми РФ, заявили в МЗС Польщі.

"Міністерство закордонних справ вважає незаконним проведення "виборів" на незаконно окупованій Російською Федерацією території Кримського півострова ... Республіка Польща підтверджує свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України" , – йдеться у повідомленні.

Українці в окупації з російськими паспортами голосували на виборах до Держдуми

У Росії заявили, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше отримали російські паспорти, зможуть взяти участь у виборах 2021 року в Державну думу РФ.

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Президент Володимир Путін у квітні 2019 року підписав указ, який спростив процес отримання російських паспортів жителями так званих "ДНР" і "ЛНР", і з 14 липня того ж року в Ростовській області почали видавати документи Росії українцям з окупованих територій.

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