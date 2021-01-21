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Подвійний теракт в Іраку: кількість загиблих різко зросла

21 січня, 11:57

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Відповідальність за атаку поки що не взяло жодне угруповання

Кількість жертв сьогоднішнього подвійного теракту в центрі Багдада збільшилася до 28, а потерпілих – до 73.

Про це через кілька годин після атаки, посилаючись на джерела в поліції Іраку, повідомив телеканал Al Jazeera.

Наголошується, що кількість загиблих може збільшитися, оскільки стан деяких поранених оцінюється як критичний.

Нагадаємо, раніше повідомляли про 17 жертв подвійного теракту, який стався на ринку на площі Таяран в центрі Багдада.

За попередніми даними, теракти були організовані терористами-смертниками – перший вибух пролунав всередині самого ринку, а другий трохи пізніше, коли на місце збіглися люди. Все ще жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за подію.

У минулому цей ринок вже ставав об'єктом терактів – у 2018 році тут прогриміли два вибухи. Тоді загинули 38 осіб.

Варто зазначити, що на тлі зростання кількості обстрілів "зеленої зони" Багдада, де розміщені посольства США та інших країн, іракська влада посилила заходи безпеки в столиці.

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