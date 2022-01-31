Джонсон дасть останній шанс Путіну перед поїздкою до України

Переговори прем'єра Британії з російським лідером мають відбутися цього тижня

Борис Джонсон (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним цього тижня планує закликати його "відійти від краю безодні".

Про це повідомляє Reuters.

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"Що я скажу президенту Путіну, як я вже казав раніше, так це те, що я вважаю, що нам дійсно всім потрібно відступити від краю прірви, і я думаю, що Росії треба відступити від краю прірви", – сказав Джонсон.

Нагадаємо, за даними The Guardian, Джонсон наступного тижня перед візитом до Кремля відвідає Україну.

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