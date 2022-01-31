Джонсон дасть останній шанс Путіну перед поїздкою до України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним цього тижня планує закликати його "відійти від краю безодні".
Про це повідомляє Reuters.
"Що я скажу президенту Путіну, як я вже казав раніше, так це те, що я вважаю, що нам дійсно всім потрібно відступити від краю прірви, і я думаю, що Росії треба відступити від краю прірви", – сказав Джонсон.
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Нагадаємо, за даними The Guardian, Джонсон наступного тижня перед візитом до Кремля відвідає Україну.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- У міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгена Мураєва на фоні планів вторгнення в країну. Там також зазначили, що Росія має знизити ескалацію, покласти край своїм кампаніям агресії та дезінформації та піти шляхом дипломатії.
- Крім того, джерело, знайоме з даними британської та американської розвідки, підтвердило, що США мають такі ж докази, як і Велика Британія, щодо змови Росії.
- Крім того, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав українську владу та опозицію не ігнорувати загрозу вторгнення Росії та об'єднатися задля захисту країни. Він зазначив, що "біля наших кордонів шаленіє скажений собака путінського режиму".
- Також прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що можлива ескалація російської агресії навколо України буде болючою та кривавою, а також може стати "новою Чечнею" для РФ.