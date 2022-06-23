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Джонсон розповів, коли Україна зможе почати контрнаступ

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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23 червня, 02:58
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Британський прем'єр вважає, що нашій країні потрібно допомогти
Джонсон сказав, що Україні потрібно буде допомогти/Фото: Leon Neal/Getty Images, Генштаб. Колаж: "Сьогодні"
Джонсон сказав, що Україні потрібно буде допомогти/Фото: Leon Neal/Getty Images, Генштаб. Колаж: "Сьогодні"

Наступ російських окупантів в Україні істотно сповільниться в найближчі місяці. Через це потрібно підтримати зброєю подальший контрнаступ ЗСУ.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

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Деталі

"Наша військова розвідка вважає, що темпи наступу російської армії в Україні сповільняться в найближчі кілька місяців, оскільки війська вичерпають свої ресурси", — заявив Джонсон.

Крім того, він наголосив, що в найближчі кілька місяців Росія може прийти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед через вичерпані ресурси. Саме в той момент важливо допомогти українцям змінити динаміку бойових дій.

"У такій мірі, в якій українці здатні почати контрнаступ, його слід підтримати. Зброєю, яку вони вимагають від нас", — сказав британський прем'єр.

Умова для миру

Джонсон вважає, що територія України має бути відновлена хоча б у межах до 24 лютого, мають бути захищені суверенітет та безпека України.

"Так, є втома, але ми маємо з цим боротися, ми маємо продовжувати відстоювати справу перед нашим електоратом та нашим населенням. Але я знаходжу, що єдність Заходу набагато очевидніша, ніж розбіжності. Майбутнє світу залежить від збереження твердої позиції щодо України: що нам потрібно зробити – так це працювати разом як європейці, щоб уникнути того, що я вважаю катастрофою, а саме – поганого миру в Україні, який змушує українців погоджуватися на умови, які мають бути анафемою для європейців... Нам потрібно як мінімум повернутися до статусу-кво до 24 лютого", – каже Джонсон.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Джонсон нагадав світові Who is Путін і виніс вирок політиці поступок. Також ми писали, що Джонсон закликав світ готуватися до тривалої війни в Україні.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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