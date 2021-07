Ледве поміщається на долоні. В Африці знайшли унікальний алмаз-гігант (фото)

В Ботсвані, де понад місяць тому знайшли один з найбільших алмазів в історії, виявили ще більший камінь.

Про це повідомляє CNN.

Алмаз-гігант вагою в 1174,76 карата був знайдений канадської гірничодобувною компанією Lucara Diamond під час розкопок на руднику Карове ще в червні, але 8 липня відбулася офіційна церемонія, на якій його показали урядові.

На захід завітав і президент Мокгвітсі Масіс, який опублікував у своєму Twitter фото зі знахідкою.

I am pleased that in the diamond narrative being developed, young people are finally becoming part of the story!



Today during the @LucaraDiamond presentation of the 1.174-carat diamond, I made an announcement that HB Antwerp has offered to house in Belgium, pic.twitter.com/zcaPwQQJgT