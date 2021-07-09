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Ледве поміщається на долоні. В Африці знайшли унікальний алмаз-гігант (фото)

9 липня 2021 16:28

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Це вже третій алмаз вагою понад 1000 каратів, знайдений на руднику Карове за шість років – він належить канадській компанії Lucara Diamond

Унікальний алмаз ще не отримав свою назву, але точно увійде в історію. Фото: прес-служба президента Ботсвани

Унікальний алмаз ще не отримав свою назву, але точно увійде в історію. Фото: прес-служба президента Ботсвани

В Ботсвані, де понад місяць тому знайшли один з найбільших алмазів в історії, виявили ще більший камінь.

Про це повідомляє CNN.

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Алмаз-гігант вагою в 1174,76 карата був знайдений канадської гірничодобувною компанією Lucara Diamond під час розкопок на руднику Карове ще в червні, але 8 липня відбулася офіційна церемонія, на якій його показали урядові.

На захід завітав і президент Мокгвітсі Масіс, який опублікував у своєму Twitter фото зі знахідкою.

Це вже третій алмаз вагою понад 1000 каратів, знайдений на цій ділянці за шість років. Його розмір становить 77x55x33 міліметрів.

Компанія-власник показала знайдений алмаз. Фото: Lucara Diamond
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Надалі з нього зроблять "цінні колекції діамантів вищої якості", зазначили в Lucara Diamond.

Нагадаємо, що найбільшим алмазом з будь-коли знайдених залишається легендарний "Куллінан" – цей камінь в 3106 карат виявили в ПАР в далекому 1905 році. Згодом його розділили на дрібніші камені – деякі з них досі прикрашають корону британської монаршої родини.

Як ми вже писали, в Австралії пустили з молотка каблучку з найбільшим квадратним діамантом. Вага каменю склала 25,02 карата, а сам лот продали за 1,25 млн доларів.

А минулого року на аукціоні Sotheby's за 29 млн доларів продали унікальний рожевий діамант "Дух троянди".

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