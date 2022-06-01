Ердоган висунув умову Швеції та Фінляндії для вступу до НАТО

Європейські країни вважають, що проблеми вже немає

Фіни та шведи були впевнені, що НАТО близько. Ердоган іншої думки / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував кандидатам у члени НАТО Швеції та Фінляндії взяти участь разом з його країною у боротьбі з міжнародним тероризмом у Сирії . Нюанс такого запрошення в тому, що для Ердогана такими терористами є представники курдських бойових формувань, які для європейських країн є нацменшістю, яку переслідує Туреччина.

Заява Ердогана

"Чи можна повірити в те, що необізнані країни, які називають "окупацією" операцію, яку проводить Туреччина для захисту своїх південних рубежів від терористів, братимуть участь у спільній боротьбі з Анкарою проти спільного ворога? Чи не ми разом брали участь у Міжнародній коаліції по боротьбі з ІДІЛ? Що ж сталося? Чи дійсний такий союз? Ні. Без отримання чітких відповідей на всі запитання, що задовольняють Туреччину, і не отримавши документально чітких запевнень, ми не змінимо своїх позицій", – заявив Ердоган під час виступу у парламенті з приводу вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

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Відповідь кандидатів

Країни-кандидати демонструють упевненість, що НАТО від них нікуди не подінеться.

Як повідомляє агентство Reuters, Фінляндія та Швеція заявили 1 червня, що продовжать діалог із Туреччиною щодо своїх заявок на членство в НАТО, але не повідомили, чи досягнуто прогресу у подоланні заперечень Анкари проти їх приєднання до військового альянсу.

"Разом зі Швецією ми зробимо нашу домашню роботу і підготуємося до питань, які має Туреччина" , – заявив журналістам у Гельсінкі міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найближчими днями він скликає високопосадовців з Фінляндії, Швеції та Туреччини в Брюсселі для обговорення цього питання.

Обстановка