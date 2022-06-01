Світ
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚽ Шотландія – Україна: онлайн
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Ердоган оголосив нову антитерористичну операцію у Сирії

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 червня, 17:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент Туреччини хоче зачистити прикордонні райони від курдських збройних формувань
Ердоган заявив про "зачистку від терористів" північної Сирії
Ердоган заявив про "зачистку від терористів" північної Сирії / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про нову антитерористичну операцію на півночі Сирії.

"Починається нова фаза формування (у Сирії) "зони безпеки" на 30 км углиб від кордону Туреччини. Ми очищаємо від терористів Телль-Ріфат та Манбідж", – цитує його слова агентство Anadolu.

За словами Ердогана, далі будуть нові фази із зачистки від бойовиків інших прикордонних районів з Туреччиною.

Реклама

"Побачимо, якою буде реакція на законні кроки Туреччини у сфері безпеки. Хто підтримає Анкару?" – сказав він.

Чого добивається Туреччина

Туреччина починаючи з 2016 року провела кілька військових операцій на півночі Сирії з підриву Курдських народних загонів самооборони (YPG), збройного сирійського відгалуження Робочої партії Курдистану (РПК).

Загони народної самооборони також допомогли сформувати Сирійські демократичні сили (СДС), очолювану курдами коаліцію, на яку США значною мірою покладаються в боротьбі з "Ісламською державою" з 2014 року.

Заява Ердогана прозвучала на тлі заперечень Туреччини проти того, щоб Фінляндія та Швеція стали членами НАТО, звинувачуючи їх у приховуванні осіб, пов'язаних із угрупованням РПК, та послідовників священнослужителя, якого Туреччина звинувачує в організації спроб державного перевороту у 2016 році.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 1 червня
1
Особовий склад 30700
Особовий склад
2
Літаки 208
Літаки
3
Гелікоптери 175
Гелікоптери
4
ББМ 3343
ББМ
5
Танки 1361
Танки
6
Артилерія 659
Артилерія
7
Засоби ППО 94
Засоби ППО
8
РСЗВ 207
РСЗВ
9
БПЛА 519
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2290
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Боксер спеціального призначення… Олег Прудкий - чемпіон України з боксу (входив до легендарної команди “Українські отамани”), з 2016-го - капітан спецпідрозділу КОРД. З початку війни виконував найскладніші спеціальні бойові завдання. Під час одного з них загинув, потрапивши під обстріл ворога. Йому було 30 років.

Історія героя
Нескорені
Володимир Федорович – пенсіонер із Чернігова, а ще він – мисливець. Коли прийшли окупанти, він ховав у підвалі сусідів, а сам "виходив на полювання" - стріляв по вертольотах та літаках ворога з рушниці. І одного разу після його пострілів російський бомбардувальник впав…
Історія і відео пенсіонера-снайпера
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31769.19

Bitcoin Cash (BCH)

203.68

Binance Coin (BNB)

318.75

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum Classic (ETC)

23.87

Litecoin (LTC)

68.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
40,97
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
50,99
54,99
42,09
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
56,99
41,38
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,34 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.34

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти