Ще один союзник Росії з ОДКБ відмовився визнати "ЛДНР"

Ще одна країна не визнає окуповані Росією частини Донбасу як незалежні

Прессекретар МЗС Вірменії Ваан Унанян. Фото: колаж "Сьогодні"

У Вірменії, слідом за Казахстаном, заявили, що не планують визнавати так звані республіки "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомив прессекретар МЗС Вірменії Ваан Унанян.

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"Такого питання на порядку денному немає", – сказав він.

Унанян додав, що Єреван бажає, щоб існуючі між двома, на його думку, дружніми країнами – Росією та Україною – проблеми були вирішені шляхом дипломатичного діалогу та переговорів, на основі норм та принципів міжнародного права, Статуту ООН.

"Сподіваємося, що буде зроблено необхідні кроки для зниження напруженості та мирної розв'язки ситуації", – зазначив Унанян.

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Зазначимо, Вірменія є союзником Росії у рамках місії ОДКБ.

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