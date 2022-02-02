Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 🚓 ДТП із Трухіним ✌ Переговори Джонсона та Зеленського
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Це не повинно повторитися: Джонсон попередив Путіна через Україну (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 лютого, 17:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Джонсон пообіцяв, що Британія всіляко допомагатиме Україні
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у Twitter опублікував відеозвернення, в якому висловив підтримку Україні з боку своєї країни у боротьбі з російською агресією.

"Я в Києві – це столиця України, і тут зараз дуже складна ситуація, як ви знаєте. Кордонам України загрожують близько 125 тисяч російських військових, і існує цілком реальна перспектива швидкого та раптового нападу, вторгнення на ще більшу українську територію, ніж це сталося 2014 року", – сказав прем'єр.

Реклама

Також він обґрунтував, навіщо Британія виділила Україні 88 млн. фунтів стерлінгів.

"Дуже важливо для світу і України, і насамперед для Росії, щоб цього не сталося, і щоб президент Путін не припустився катастрофічної помилки. Ось чому ми даємо ще 88 млн фунтів стерлінгів на економічну підтримку України додатково до постачання летальних озброєнь — оборонних летальних озброєнь І, звичайно, ми працюємо разом з нашими друзями та партнерами, щоб забезпечити дуже, дуже потужний пакет економічних санкцій, які будуть введені відразу, як тільки черевик першого російського солдата ступить на чергову частину суверенної території України", – заявив він.

У ролику також показані кадри його візиту до Києва та переговорів Джонсона із президентом України Володимиром Зеленським.

Реклама

Візит Джонсона до Києва

Борис Джонсон 1 лютого прилетів до Києва, щоб зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським

Борис Джонсон обговорив із Володимиром Зеленським військову агресію Росії проти України. Крім того, Велика Британія анонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.

За результатами переговорів Україна уклала новий союз із Великою Британією та Польщею . Польський аналітик Лукаш Адамський вважає, що цей Союз допоможе у боротьбі проти російської агресії.

Реклама

Джонсон заявив, що вторгнення Росії до України стане поразкою Путіна, а також прокоментував санкції проти Росії.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Світ"
Наші автори
Ірина Ковальчук План оборони для України: підірвати залізницю та відкрити вогонь по вантажівках супротивника Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
Сергій Мартинець Оце так поворот! Зеленський запропонував Байдену "тристоронку" з Путіним Сергій Мартинець · Випускаючий Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Творча команда
Гаряча точка: Казахстан
Більше новин
Всі новини
Влада
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Північноатлантичний дайджест
Більше про НАТО
Всі новини
Україна
Показати ще
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Загроза війни з Росією
Докладніше
Всі новини
Гроші
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Doodle Сьогодні
2 лютого. Євген Гребінка. Рівно 210 років тому народився Євген Гребінка, прозаїк, поет, байкар, видавець, перекладач, меценат, громадський діяч, автор легендарного романсу “Очи черные”.
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

31.89

Еко-рейтинг
ТОП-10 світових лідерів із викидів вуглецю на душу населення
1
ОАЕ ОАЕ
19,5
2
Канада Канада
15,2
3
Саудівська Аравія Саудівська Аравія
14,5
4
США США
14,4
5
Австралія Австралія
13,6
6
Росія Росія
11,4
7
Південна Корея Південна Корея
11,3
8
Казахстан Казахстан
11,2
9
Тайвань Тайвань
10,8
10
Японія Японія
8,4
11
Середній у світі Середній у світі
4,4
Дивитись весь рейтинг
Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

1 /2
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1 /2
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти