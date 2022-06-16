Франція передасть Україні додаткове озброєння – що саме

Нове озброєння дозволить військовим ефективніше захищатися від російської агресії

Еммануель Макрон пообіцяв допомагати Україні озброєнням. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж передасть Україні шість САУ CAESAR додатково до оголошених постачань озброєння. Так, загалом буде передано 18 самохідних артилерійських установок CAESAR від Франції.

Про це Макрон повідомив під час візиту до Києва сьогодні, 16 червня.

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"Ми посилимо військову підтримку, зокрема САУ CAESAR, які дозволять військовим ефективніше захищатися від російської агресії", – сказав він.

Макрон зазначив, що Франція не примушуватиме Україну до мирних переговорів з РФ. За його словами, українська влада особисто має визначити умови для діалогу з Кремлем.

"Ми завжди підтримуємо варіант діалогу, бо одного прекрасного дня конфлікт має припинитися і мають початися переговори. Але умови переговорів мають бути визначені Україною: Франція та Німеччина ніколи не будуть посередниками за спиною України та ніколи не вимагатимуть від України умов", – додав президент Франції.

Макрон виправдав свої розмови з Путіним продовольчою безпекою

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що йому необхідно підтримувати зв'язок із лідером Росії Володимиром Путіним. За його словами, він розмовляє з ним лише за згодою нашого глави держави Володимира Зеленського. Про це Макрон розповів під час візиту до Києва сьогодні, 16 червня.

"Нам потрібно мати канал діалогу з РФ, наприклад, з питань продовольчої безпеки. І якщо ми можемо отримати певні зрушення, то ми повинні робити все, що від нас залежить", – заявив президент Франції.

Макрон зазначив: коли відкривається вікно можливості – він щоразу це робить за згодою Зеленського. За словами лідера Франції, дискусії з Росією потрібно буде продовжувати.

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"Дискусії мають бути. Коли ми з самого початку спілкувалися з РФ – на це давав згоду Зеленський. Ще з 2019 року ми спілкувалися у такому контексті", – додав Макрон.

Раніше ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за те, щоб негайно надати Україні статус кандидата в члени ЄС. За його словами, Україна є частиною європейської сім'ї. Так, країни ЄС підтримують нашу країну.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон прокоментував своє висловлювання про "збереження обличчя Путіну". За його словами, Україна має перемагати у розв'язаній РФ війні.