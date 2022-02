Візит голови МЗС Британії до України несподівано зірвався – названо причину

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що увечері у понеділок, 31 січня, отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter.

Таким чином, Ліз Трасс не супроводжуватиме прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона під час його візиту до України.

I tested positive for Covid this evening.



Дуже добре Ive had my three jabs and will be working from home while I isolate.