Візит голови МЗС Британії до України несподівано зірвався – названо причину

Ліз Трасс в останній момент отримала погані новини та не змогла полетіти до Києва

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що увечері у понеділок, 31 січня, отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter.

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"На щастя, у мене було три дози вакцини. Я працюватиму з дому, поки ізолюю себе", – додала вона.

Таким чином, Ліз Трасс не супроводжуватиме прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона під час його візиту до України.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

I tested positive for Covid this evening.



Дуже добре Ive had my three jabs and will be working from home while I isolate. - Liz Truss (@trussliz) January 31, 2022

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Візит Джонсона

У вівторок, 1 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідає Україну. Згідно з програмою візиту, британський прем'єр зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Борис Джонсон обговорить із Володимиром Зеленським військову агресію Росії проти України. Крім цього, Велика Британія анонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.

Нагадаємо, прем'єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон та Польщі Матеуш Моравецький хочуть оголосити про створення нового формату співпраці з Україною. Зазначається, що це відбудеться під час їхнього візиту до Києва.

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