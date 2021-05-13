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Хезболла вступає у війну? Ізраїль обстріляли ракетами з Лівану

13 травня, 22:57

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Проти Ізраїлю можуть відкрити другий фронт – за непідтвердженими даними, ліванські бойовики використовували "Град"

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Фото: REUTERS/Amir Cohen

На додачу до обстрілів з сектору Газа, у бік Ізраїлю відкрили вогонь з протилежної частини країни – з Лівану.

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Про це повідомили в прес-службі Армії оборони Ізраїлю.

Увечері 13 травня з ліванської території в бік Середземного моря біля Ізраїлю випустили три ракети. Оскільки снаряди випустили не по житловим районам, сирени повітряної тривоги не включали, і ніхто не постраждав.

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За деякими даними, ліванське терористичне угруповання "Хезболла" запустило ракету "Град".

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Днем раніше "Хезболла" заявила про своє бажання вступити в ізраїльсько-палестинський конфлікт. ЗМІ повідомили про мобілізацію бойовиками десятків ракетних батарей, а також про активну діяльність на військових позиціях "Хезболли" в Південному Лівані.

Відео: Сьогодні

В Іраку ісламістський рух "Некба" і 45 бригада "Хашд Шааб" запевнили у цілковитій підтримці палестинців і також заявили про свою готовність до загальної війні з Ізраїлем.

Нагадаємо, що з 11 травня Ізраїль і сектор Газа обмінюються ракетними ударами. Рахунок жертв йде на десятки, сотні осіб поранено. На цьому тлі ЦАХАЛ стягнув до кордонів Гази кілька бригад військ і мобілізував тисячі резервістів.

Як ми повідомляли, знищено й кілька ватажків палестинського угруповання ХАМАС. Вчора ізраїльська авіація продовжила наносити удари по квартирах командирів бойового крила руху.

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