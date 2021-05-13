Хезболла вступает в войну? Израиль обстреляли ракетами из Ливана

Против Израиля могут открыть второй фронт – по неподтвержденным данным, ливанские боевики использовали "Град"

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Вдобавок к обстрелам из сектора Газа, в сторону Израиля открыли огонь с противоположной части страны – из Ливана.

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Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Вечером 13 мая с ливанской территории в сторону Средиземного моря возле Израиля выпустили три ракеты. Поскольку снаряды выпустили не по жилым районам, сирены воздушной тревоги не включали, и никто не пострадал.

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По некоторым данным, ливанская террористическая группировка "Хезболла" запустила ракету "Град".

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Днем ранее "Хезболла" заявила о своем желании вступить в израильско-палестинский конфликт. СМИ сообщили о мобилизации боевиками десятков ракетных батарей⁦, а также об активной деятельности на военных постах "Хезболлы" в Южном Ливане.

Видео: Сегодня

В Ираке исламистское движение "Некба" и 45 бригада "Хашд Шааби" заверили в полной поддержке палестинцев и тоже заявили о своей готовности ко всеобщей войне с Израилем.

Напомним, что с 11 мая Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными ударами. Счет жертв идет на десятки, сотни человек ранены. На этом фоне ЦАХАЛ стянул к границам Газы несколько бригад войск и мобилизовал тысячи резервистов.

Как мы сообщали, уничтожены и несколько главарей палестинской группировки ХАМАС. Вчера израильская авиация продолжила наносить удары по квартирам командиров боевого крыла движения.