"Хотіли посадити в льох": правда і вигадки в "замаху" на Лукашенка

Експерти впевнені – затримання в Москві – це сигнал білоруській опозиції: виїжджайте або стережіться, але на Москву навіть не сподівайтеся

Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про план воєнного перевороту у країні та його вбивство разом із синами, які нібито опозиція разом із США мали реалізувати найближчим часом.

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Російська ФСБ та білоруська КДБ стверджують, що вони цьому успішно запобігли. Чи мав підстави Лукашенко для таких заяв чи це просто розіграна спецслужбами вистава, розбирався Олексій Продайвода для новин "Сьогодні".

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Правда та фантазії у заявах ФСБ та Лукашенка

Поки Олександр Лукашенко на суботнику під Мінськом висаджував дерева, у Москві ФСБ спільно із білоруським КДБ захоплювали колишнього речника Лукашенка Олександра Федуту та адвоката Юрася Зенковича. Ще раніше у Білорусі затримали опозиціонера Григорія Костусєва. Усім закидають підготовку воєнного перевороту, замах на Лукашенка та його дітей.

"В планах захват ребенка – одного, второго, как получится. Посадем в погреб, кстати в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они привели нас и показали, как они это все планировали", – розповідав Лукашенко.

Щоправда, ані схованок зі зброєю, ані льохів, про які каже Лукашенко, білорусам так і показали. Лише онлайн-розмови фігурантів. Імовірно вирвані з контексту.

ФСБ відрапортувало, нібито змовники хотіли захопити ЗМІ, звернутися до народу та заблокувати вірних Лукашенкові силовиків у Мінську.

"Такие и такие категории мы призываем оставаться на местах и работать, таких-то людей мы просим явиться в такое-то место в такие-то сроки. В противоположном случае вы обьявляетесь вне закона. Людей ставят перед выбором – или-или", – приводили госСМИ цитаты заговорщиков.

Що каже опозиція

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В белорусской оппозиции говорят о вырванных из контекста обычных разговоров фразах.

"Скорее всего это выглядит как разговоры, которые ведут миллионы граждан Беларуси в последнее время в рабочих коллективах, в семьях, в кругу друзей о том, какие варианты могут быть изменений в Беларуси", – говорит Юрий Губаревич, глава белорусского движения "За свободу".

За сценарієм ФСБ, потім мала б розпочатися активна фаза перевороту. Із залученням так званих партизанів, які перебувають на якихось прихованих базах. Звісно, у білоруській опозиції – не вірять.

"Всех троих задержанных я знаю лично и уже достаточно длительное время. И говорить о том, что это люди, которые лично могут принимать участие в каких-то вооруженных выступлениях или готовить бригады специального назначения из числа силовиков – ну абсолютно не приходится", – отмечает Губаревич.

Як вважають експерти

Опитані новинами "Сьогодні" експерти певні: затримання у Москві – це сигнал білоруській опозиції. Або виїжджайте, або начувайтеся. І навіть не сподівайтеся на підступного сусіда.

"Для білоруської опозиції цей сигнал демонструє, що білоруській опозиції нема чого шукати в Росії, що Кремль повністю на боці Лукашенка. І ніяких двох думок тут бути не може. Тобто пошуки якогось альтернативного кандидата, якого міг би підтримати Кремль – це небезпечна ілюзія", – вважає директор Інституту світової політики Євген Магда.

Водночас фахівці припускають: історію з нібито воєнним еереворотом міг вигадати і сам Кремль. Мовляв, така собі страшна казка для Лукашенка, аби схилити до лагідного аншлюсу.

"Розуміючи, що він зараз є кульгавою качкою після фальсифікованих виборів 9 серпня 2020, вони намагаються його дотиснути, фактично добившись такої повзучої спокійної, безкровної анексії Білорусі", – каже політексперт Вадим Трюхан.

На тому таки суботнику сам Лукашенко анонсував доленосне рішення. Утім, у чому його суть – не уточнив. До речі, цього тижня він відвідає Москву і зустрінеться з Путіним.

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