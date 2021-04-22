Індія побила світовий "рекорд" хворих на коронавірус

Індійський МОЗ озвучив страшну цифру – за добу в країні COVID-19 виявили у понад 314 тисяч осіб, такого в світі ще не було

За минулу добу в Індії зафіксували 314 835 нових випадків COVID-19 – це новий абсолютний рекорд для всього світу. І це навіть більше, ніж тиждень тому, коли в Індії встановили інший рекорд захворюваності.

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Про це повідомляє CNN.

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Крім того, цього самого дня стало відомо про рекордно високу кількість померлих від наслідків інфекції – 21 квітня коронавірус забрав життя 2104 пацієнтів в Індії.

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Наразі країна занурена в другу хвилю епідемії, а над індійською системою охорони здоров'я все сильніше нависає загроза колапсу – цілі регіони стикаються з гострою нестачею кисню для лікування хворих.

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На цьому тлі деякі інші країни ввели обмеження щодо поїздок в і з Індії.

Тим часом прем'єр-міністр Нарендра Моді закликає місцеву владу використовувати примусову ізоляцію лише як крайній захід, однак кдеілька штатів вже ввели такі обмеження, намагаюсь стримати поширення вірусу.

За даними Міністерства охорони здоров'я Індії, за весь час пандемії в країні зареєстрували понад 15,9 млн випадків COVID-19 – більше лише в США. Число загиблих індійців від коронавірусу зараз перевищує 184,5 тис. осіб.

При цьому в квітні в Індії провели найбільшим релігійне свято в світі – індуїстський Фестиваль глечиків.

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