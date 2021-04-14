Мільйони осіб без масок: фото і відео фестивалю Кумбха-мела в Індії

Тим часом в самій країні фіксують рекордні показники захворюваності на коронавірус, а медичній системі Індії загрожує колапс

Всупереч надзвичайно важкій ситуації з епідемією коронавірусу в Індії триває індуїстський Фестиваль глечиків, або Кумбха-мела, під час якого мільйони паломників купаються в річці Ганг.

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Про це повідомляє France 24.

У поліції стверджують, що намагаються штрафувати тих індуїстів, які приходять без маски і не дотримуються соціальної дистанції, та в переповнених місцях це просто неможливо.

За даними генерального інспектора поліції свята Санджая Гунджала, лише вранці 14 квітня в Гангу скупалися близько 650 тисяч паломників.

При цьому на всі попередження про те, що Кумбха-мела викличе новий спалах COVID-19, влада штату Тірат, де проходить фестиваль, відповідає: "віра в Бога подолає страх перед вірусом".

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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

В індійському МОЗ повідомляють, що 13 квітня виявили 184,3 тис. нових заражених і 1027 загиблих. Отже, за весь час пандемії в Індії захворіло 13,9 млн осіб – за цим показником країна посідає друге місце в світі, поступаючись тільки США.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

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При цьому в місті Харівар, де безпосередньо святкують Кумбха-мела, за 48 годин офіційно зафіксували 1000 хворих.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

Кумбха-мела проводиться раз на 12 років (цьогоріч – через 11 років, через планетарних позицій). Цей фестиваль вважається найбільшим релігійним святом в світі – в 2010 році його відвідали 70 млн осіб.

Він починається в січні, але днів для ритуальних обмивань – дев'ять, з них три цього місяця – 12, 14 і 27 квітня. Індуїсти вірять, що обмивання на Кумбха Мела очистить їх від гріхів і звільнить з кругообігу перероджень.

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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

Нагадаємо, що з 16 січня в Індії триває масова вакцинація населення від коронавірусу. До липня влада розраховує зробити щеплення близько 300 мільйонам осіб.

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