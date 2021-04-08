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Ізраїль поновив правила в'їзду для українців: покрокова інструкція для туриста

8 квітня, 04:37

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Тепер потрібно буде заздалегідь подати заявку на в'їзд

В Ізраїлі почали діяти оновлені правила для в'їзду громадян з країн з підвищеним ризиком захворюваності на коронавірус, також і для українців.

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Про це йдеться на сайті посольства України в Ізраїлі.

Що тепер потрібно буде зробити українцям для того, щоб відвідати Ізраїль?

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  1. Подати заявку на в'їзд в ізраїльську дипломатичну або консульську установу або ж в Управління з питань народонаселення та імміграції.
  2. За 72 години до подорожі отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.
  3. По прибуттю до Ізраїлю зробити додатковий ПЛР-тест.
  4. Мати при собі медичний страховий поліс, який покриває витрати в разі захворювання COVID-19.

Також ми писали про те, що через коронавірус кордони ЄС закриті майже для всього світу. Але відкриті для українських заробітчан: зварювальників, токарів і людей, які допоможуть зібрати урожай.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як живуть люди в Канаді, Ізраїлі та Нідерландах і як виглядають їх міста під час пандемії.

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