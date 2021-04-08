Ізраїль поновив правила в'їзду для українців: покрокова інструкція для туриста

В Ізраїлі почали діяти оновлені правила для в'їзду громадян з країн з підвищеним ризиком захворюваності на коронавірус, також і для українців.
Про це йдеться на сайті посольства України в Ізраїлі.
Що тепер потрібно буде зробити українцям для того, щоб відвідати Ізраїль?
- Подати заявку на в'їзд в ізраїльську дипломатичну або консульську установу або ж в Управління з питань народонаселення та імміграції.
- За 72 години до подорожі отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.
- По прибуттю до Ізраїлю зробити додатковий ПЛР-тест.
- Мати при собі медичний страховий поліс, який покриває витрати в разі захворювання COVID-19.
Також ми писали про те, що через коронавірус кордони ЄС закриті майже для всього світу. Але відкриті для українських заробітчан: зварювальників, токарів і людей, які допоможуть зібрати урожай.
Раніше "Сьогодні" розповідали, як живуть люди в Канаді, Ізраїлі та Нідерландах і як виглядають їх міста під час пандемії.
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