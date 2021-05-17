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Ізраїль знищив підводний дрон ХАМАС (відео)

17 травня, 16:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Підводний дрон був доставлений на узбережжі північній частині сектору Гази, по ньому завдали удар

Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео удару по автономному підводному апарату в північній частині Гази. Згідно із заявою, це запобігло очевидну спробу теракту з моря.

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Про це пише The Times of Israel.

Підводний дрон був доставлений на узбережжі північній частині сектору Гази і, по всій видимості, повинен був використовуватися для нападу на ВМС Ізраїлю. В результаті удару з повітря і моря знищений сам апарат і автомобіль, який доставив його на берег.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Раніше повідомлялося, що Ізраїль ліквідував одного з командирів Палестина випустила по Ізраїлю з території сектору Газа близько 3100 ракет за останній тиждень . При цьому 439 з них нібито дали осічку і впали на палестинській території, убивши 20 палестинців.

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Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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