Поставили поруч з Ефіопією. Ізраїль заборонив в'їзд в країну українцям

Ізраїль, який демонструє рекордні темпи вакцинації, заборонив в'їзд в країну громадянам України та ряду інших країн.
Про це в Facebook повідомило посольство України в Ізраїлі.
"Згідно з рішенням компетентних органів Держави Ізраїль, з 4.05.2021 в країну забороняється в’їзд іноземців з території України (у т.ч. громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики та Туреччини", – йдеться в повідомленні.
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Також Ізраїль скасував спеціальні дозволи, видані для в'їзду в країну до 1 травня 2021 року.
"Для оформлення нового дозволу заявник має повторно звернутися до компетентних органів ДІ (держави Ізраїль)", – відзначили в посольстві.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі вже почали видавати паспорти вакцинації .
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