Поставили поруч з Ефіопією. Ізраїль заборонив в'їзд в країну українцям

Влада Ізраїлю вирішила закрити кордони для громадян декількох країн, в тому числі і для України

Ізраїль, який демонструє рекордні темпи вакцинації, заборонив в'їзд в країну громадянам України та ряду інших країн.

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Про це в Facebook повідомило посольство України в Ізраїлі.

"Згідно з рішенням компетентних органів Держави Ізраїль, з 4.05.2021 в країну забороняється в’їзд іноземців з території України (у т.ч. громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики та Туреччини", – йдеться в повідомленні.

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Також Ізраїль скасував спеціальні дозволи, видані для в'їзду в країну до 1 травня 2021 року.

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"Для оформлення нового дозволу заявник має повторно звернутися до компетентних органів ДІ (держави Ізраїль)", – відзначили в посольстві.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі вже почали видавати паспорти вакцинації .

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