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Як в Апокаліпсис: фото майже "вимерлої" в перший день локдауну Британії

5 січня, 18:16

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Найбільші міста Сполученого Королівства – Лондон, Манчестер і Ліверпуль – спорожніли

У Великій Британії почався третій національний локдаун через коронавірусну пандемію – заборонено залишати будинки, крім крайніх випадків, діти навчаються дистанційно, а кафе і ресторани продають їжу і напої тільки на винос.

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Як повідомляє Sky News, починаючи з сьогоднішнього дня більшість торгових точок в Англії закрилися, а вулиці великих міст спорожніли.

Спорожніла Пикаділлі-сьоркус в Лондоні . Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Спорожніла Пикаділлі-сьоркус в Лондоні . Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Варто зазначити, що жорсткі обмеження діють тільки в Англії і Шотландії, в яких, тим не менше, проживають понад 92% жителів Сполученого Королівства.

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В Единбурзі теж небагатолюдно. Фото: REUTERS/Russell Cheyne

В Единбурзі теж небагатолюдно. Фото: REUTERS/Russell Cheyne

На тлі пандемії COVID-19 міністр Кабінету міністрів Майкл Гоув запропонував скасувати випускні іспити в школах на користь альтернативного оцінювання. А в Північній Ірландії скасували іспити для переходу до середньої школи.

COVID-маршали стежать, аби люди не виходили на вулиці в Манчестері. Фото: REUTERS/Molly Darlington

COVID-маршали стежать, аби люди не виходили на вулиці в Манчестері. Фото: REUTERS/Molly Darlington

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Торкнувся карантин і королівської родини – Віндзори скасували всі чотири літні садові вечірки, які традиційно присвячені різним приводам і проходять в садах Букінгемського палацу або шотландського палацу Холірудхаус.

Раніше в центрі Ліверпуля було ніде яблуку впасти. Фото: REUTERS/Phil Noble

Раніше в центрі Ліверпуля було ніде яблуку впасти. Фото: REUTERS/Phil Noble

Крім того, прем'єр-міністр Борис Джонсон скасував офіційний візит до Індії, який мав відбутися цього місяця. Він залишиться у Великій Британії і очолить національну кампанію з протидії коронавірусу.

Центр Лондона тепер теж не впізнати. Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Центр Лондона тепер теж не впізнати. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

На порушників карантину, в тому числі і тих, хто вийшов на вулицю без "поважної причини", чекають штрафи – 200 фунтів стерлінгів і до 6,4 тис. фунтів стерлінгів в подальшому.

Більше про коронавірусні обмеження в Британії читайте в матеріалі "Виходити тільки в екстрених випадках: що заборонили у Британії на час локдауну" на нашому сайті.

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Великобританія карантин Борис Джонсон локдаун
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