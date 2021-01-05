Як в Апокаліпсис: фото майже "вимерлої" в перший день локдауну Британії

У Великій Британії почався третій національний локдаун через коронавірусну пандемію – заборонено залишати будинки, крім крайніх випадків, діти навчаються дистанційно, а кафе і ресторани продають їжу і напої тільки на винос.
Як повідомляє Sky News, починаючи з сьогоднішнього дня більшість торгових точок в Англії закрилися, а вулиці великих міст спорожніли.
Варто зазначити, що жорсткі обмеження діють тільки в Англії і Шотландії, в яких, тим не менше, проживають понад 92% жителів Сполученого Королівства.
На тлі пандемії COVID-19 міністр Кабінету міністрів Майкл Гоув запропонував скасувати випускні іспити в школах на користь альтернативного оцінювання. А в Північній Ірландії скасували іспити для переходу до середньої школи.
Торкнувся карантин і королівської родини – Віндзори скасували всі чотири літні садові вечірки, які традиційно присвячені різним приводам і проходять в садах Букінгемського палацу або шотландського палацу Холірудхаус.
Крім того, прем'єр-міністр Борис Джонсон скасував офіційний візит до Індії, який мав відбутися цього місяця. Він залишиться у Великій Британії і очолить національну кампанію з протидії коронавірусу.
На порушників карантину, в тому числі і тих, хто вийшов на вулицю без "поважної причини", чекають штрафи – 200 фунтів стерлінгів і до 6,4 тис. фунтів стерлінгів в подальшому.
Більше про коронавірусні обмеження в Британії читайте в матеріалі "Виходити тільки в екстрених випадках: що заборонили у Британії на час локдауну" на нашому сайті.
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