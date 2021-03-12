Коронавірус наступає: Сербія ввела новий жорсткий карантин

На вихідних усі заклади країни закриються, а також будуть скасовані культурні заходи

Слідом за Італією, яка вже оголосила локдаун на Великдень, Сербія стала ще однією європейською країною, яка повертає жорсткий карантин.

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Про це повідомляє PTC.

Через стабільно високий рівень захворюваності органи охорони здоров'я вже оголосили надзвичайну ситуацію – з 9 березня в Сербії фіксують по 4500 нових випадків COVID-19 щодня.

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Аби виправити цю тенденцію, на вихідні влада вирішила:

закрити всі заклади і магазини, крім продуктових супермаркетів, аптек і заправок;

проводити заплановані спортивні змагання без глядачів;

скасувати всі культурні заходи;

перевести на дистанційне навчання не тільки старшокласників, а всі класи, починаючи з п'ятого.

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При цьому пункти вакцинації працюватимуть без змін.

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Сербські експерти вважають, що "карантин вихідного дня" варто ввести щонайменше на три найближчі тижні. Рішення з цього приводу може бути ухвалене 15 березня.

Варто зазначити, що з початку пандемії в 6,9-мільйонній Сербії зафіксували понад 503 тис. випадків коронавірусу, зокрема 4644 смертельних. На сьогодні обидві дози вакцини в країні отримали близько 700 тис. осіб.

Як ми вже повідомляли, саме сербський прем'єр Ана Брнабіч стала першою очільницею уряду в Європі, що була імунізована від COVID-19.

А про проблеми з вакциною AstraZeneca в Європі дивіться у відеосюжеті:

Відео: Сьогодні

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