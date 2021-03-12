Коронавірус наступає: Сербія ввела новий жорсткий карантин

Слідом за Італією, яка вже оголосила локдаун на Великдень, Сербія стала ще однією європейською країною, яка повертає жорсткий карантин.
Про це повідомляє PTC.
Через стабільно високий рівень захворюваності органи охорони здоров'я вже оголосили надзвичайну ситуацію – з 9 березня в Сербії фіксують по 4500 нових випадків COVID-19 щодня.
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Аби виправити цю тенденцію, на вихідні влада вирішила:
- закрити всі заклади і магазини, крім продуктових супермаркетів, аптек і заправок;
- проводити заплановані спортивні змагання без глядачів;
- скасувати всі культурні заходи;
- перевести на дистанційне навчання не тільки старшокласників, а всі класи, починаючи з п'ятого.
При цьому пункти вакцинації працюватимуть без змін.
Сербські експерти вважають, що "карантин вихідного дня" варто ввести щонайменше на три найближчі тижні. Рішення з цього приводу може бути ухвалене 15 березня.
Варто зазначити, що з початку пандемії в 6,9-мільйонній Сербії зафіксували понад 503 тис. випадків коронавірусу, зокрема 4644 смертельних. На сьогодні обидві дози вакцини в країні отримали близько 700 тис. осіб.
Як ми вже повідомляли, саме сербський прем'єр Ана Брнабіч стала першою очільницею уряду в Європі, що була імунізована від COVID-19.
А про проблеми з вакциною AstraZeneca в Європі дивіться у відеосюжеті:
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