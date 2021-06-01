Лукашенко погрожує перекиданням військових РФ у Білорусь

Він доручив посадовим особам визначитися, що із сучасного озброєння насамперед потрібно Білорусі

Олександр Лукашенко і Володимир Путін / Фото: Getty Images

Росія постачить до Білорусі сучасну зброю і свої війська в разі загострення воєнної обстановки в країні.

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Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає "СБ. Білорусь сьогодні".

"Буде якась настороженість, будемо ми бачити активізацію в НАТО, аж до військового конфлікту, протягом доби російські підрозділи і війська будуть перекинуті в Білорусь", – заявив Лукашенко.

Він також доручив посадовим особам визначитися, що із сучасного озброєння, яке є в РФ, передовсім потрібно Білорусі.

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Як розповів Лукашенко, допомога від РФ на постійній основі у вигляді озброєння з президентом Росії Володимиром Путіним не обговорювалася.

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Раніше співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що інцидент з екстреною посадкою в Мінську літака Ryanair і арештом журналіста Романа Протасевича стався спеціально перед зустріччю президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську