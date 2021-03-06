"Ми заслуговуємо на перемогу": в М'янмі протестувальники продовжують виходити на вулиці, незважаючи на погрози і насильство

У М'янмі силовики продовжують розганяти протести, які почалися після військового перевороту 1 лютого. Вони застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати. Це відбулося всього через кілька годин після того, як спеціальний посланник ООН закликав Раду Безпеки вжити заходів через вбивство протестуючих.

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Про це повідомляє Reuters.

Що відбувається в країні

М'янма занурилася в хаос після того, як 1 лютого військові повалили і затримали обраного лідера Аунг Сан Су Чжі. Протестуючі вимагають звільнення лідера і поваги до листопадових виборів, які її партія здобула переконливо, але які армія відкинула.

За даними ООН, після перевороту було вбито понад 50 протестуючих – щонайменше 38 тільки в середу, 3 березня.

Армія заявляє, що стримує протести, але заявляє, що не дозволить їм загрожувати стабільності. Військові впевнені, що вибори в М'янмі були проведені з порушеннями. Хоча виборча комісія відхилила заяви про фальсифікацію.

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/ Фото: REUTERS

У той же час, учасники протесту продовжують виходити на вулиці. Вони хочуть домогтися демократичних реформ. Країна майже півстоліття перебувала під військовим режимом до демократичних реформ в 2011 року, які були перервані переворотом.

"Політичні надії почали світитися. Ми не можемо втратити імпульс революції. Той, хто наважиться воювати, здобуде перемогу. Ми заслуговуємо перемоги", – написав у Facebook один з лідерів протесту Ей Тінзар Маунг.

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Міжнародне обурення через вбивство протестуючих

"Що ще ми можемо дозволити військовим М'янми? Надзвичайно важливо, щоб це рішення було рішучим і послідовним в залученні уваги до сил безпеки і твердо стояло на боці народу М'янми в підтримку чітких результатів листопадових виборів", – заявила на закритому засіданні Ради Безпеки ООН спеціальний посланник Крістін Шранер Бургенер.

США і деякі інші західні країни ввели обмежені санкції проти військових. У свою чергу, незалежний слідчий ООН з прав людини в М'янмі Томас Ендрюс закликав до глобального ембарго на поставки зброї і цільовим економічним санкціям.

/ Фото: REUTERS

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"Застосування насильства проти народу М'янми має припинитися негайно", – заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Він закликає негайно відновити демократію.

У Сіднеї кілька сотень осіб вийшли на акцію солідарності з протестувальниками в М'янмі, вони співають і піднімають три пальці – салют, який став символом опору по всій М'янмі.

"Ми хотіли б закликати уряд Австралії тісно співпрацювати з урядами США, Великобританії і ЄС і вжити рішучих заходів проти цих військових диктаторів М'янми", – сказав організатор протесту Тейн Мо Він.

/ Фото: REUTERS

Санкції проти причетних до перевороту

Міністерство торгівлі США повідомило про введення санкцій проти керівництва і компаній з М'янми. Санкції введені проти МВС М'янми і Міністерства оборони країни.

"Сполучені Штати як і раніше повністю солідарні з народом М'янми і рішуче засуджують насильство з боку військових проти мирних демонстрантів. Влада США продовжить залучати до відповідальності винних у перевороті", – повідомили в Міністерстві торгівлі США.

У список санкцій також потрапили компанії Myanmar Economic Corporation і Myanmar Economic Holding Limited. Влада США вважає, що цими корпораціями управляють військові.

/ Фото: REUTERS

Військові розкрили могилу лідера протестів

У п'ятницю, 5 березня, в Мандалаї хунта розкрила могилу 19-річної жінки Кьяламі Сін, яка стала іконою протестного руху. Її застрелили в футболці з написом "Все буде добре".

Очевидець розповів, що тіло було вилучено, досліджено і повернуто. А гробницю знову закрили.

Представник військового відомства не відповів на дзвінки журналістів з проханням прокоментувати ситуацію.

/ Фото: REUTERS

Нагадаємо, Європейський Союз пригрозив вжити заходів через вбивство мирних демонстрантів в М'янмі.

Також повідомлялося, що посол М'янми в ООН різко виступив проти військового перевороту в країні.

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