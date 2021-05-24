Русский
$ 27,46
33,48
  1. Світові новини
  2. Інші країни

На борту літака з Протасевичем були співробітники КДБ – глава Ryanair

24 травня, 11:14

Віталій Семченко Віталій Семченко

За його словами, компанія розглядає інцидент як "підтримуване державою викрадення"

На борту літака Ryanair могли бути співробітники КДБ Білорусі. Фото: колаж " Сьогодні"

На борту літака Ryanair могли бути співробітники КДБ Білорусі. Фото: колаж " Сьогодні"

Глава Ryanair Майкл О'Лірі вважає, що на борту літака з Романом Протасевичем були співробітники білоруського КДБ.

Реклама

Про це повідомляє Newstalk.

За його словами, компанія розглядає інцидент як "підтримуване державою викрадення".

"Здається, метою влади Білорусі було затримання журналіста і його компаньйона. Ми вважаємо, що в Мінську з рейсу зійшли також агенти КДБ", – зазначив О'Лірі.

В тренді
Затримання Романа Протасевича в Мінську: всі подробиці (оновлюється)
Літак екстреного посадили в Мінську для затримання Протасевича. Колаж "Сьогодні"
В тренді
Розмова пілотів літака Ryanair з диспетчерами – опубліковано фрагмент діалогу (відео)
Затриманий в Мінську літак Ryanair. Фото TUT.BY
В тренді
"Мені загрожує смертна кара": пасажири літака розповіли, як затримували Протасевича (фото)

Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту ексголовного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

Реклама

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожували збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)
Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)Інші країни
Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагували
Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагувалиІнші країни
Вмирають сотні: ВООЗ повідомила про тривожну тенденцію на роботі
Вмирають сотні: ВООЗ повідомила про тривожну тенденцію на роботіІнші країни
Головний щит Ізраїлю – як працює і скільки коштує секретна система
Головний щит Ізраїлю – як працює і скільки коштує секретна система "Залізний купол"Інші країни
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання Протасевича
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання ПротасевичаУкраїна
Собаки і ворони справляють бенкет. В Індії на берег річки вимило сотні тіл (відео)
Собаки і ворони справляють бенкет. В Індії на берег річки вимило сотні тіл (відео)Інші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти