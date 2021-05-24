На борту літака з Протасевичем були співробітники КДБ – глава Ryanair

За його словами, компанія розглядає інцидент як "підтримуване державою викрадення"

На борту літака Ryanair могли бути співробітники КДБ Білорусі. Фото: колаж " Сьогодні"

Глава Ryanair Майкл О'Лірі вважає, що на борту літака з Романом Протасевичем були співробітники білоруського КДБ.

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Про це повідомляє Newstalk.

За його словами, компанія розглядає інцидент як "підтримуване державою викрадення".

"Здається, метою влади Білорусі було затримання журналіста і його компаньйона. Ми вважаємо, що в Мінську з рейсу зійшли також агенти КДБ", – зазначив О'Лірі.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту ексголовного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

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За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожували збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську.