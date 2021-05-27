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На Галапагоських островах "воскресли" вимерлі сто років тому черепахи

27 травня, 20:58

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Проведений англійськими вченими ДНК-аналіз підтвердив, що виявлена черепаха належить до зниклого виду Chelonoidis phantasticus

/ Фото: Reuters

Гігантська черепаха, виявлена на Галапагоських островах в 2019 році, є видом, який вважався вимерлим століття тому.

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Про це повідомляє CNN.

На цьому тлі керівництво національного парку "Галапагоські острови" готує експедицію, метою якої буде розшукати цих черепах, щоб врятувати їхній вид.

Відео: Сьогодні

Черепаху, що вважалася вимерлою, виявили два роки тому на острові Фернандіна, який є одним з наймолодших і найбільш незайманих на архіпелазі.

За допомогою ДНК-аналізу англійські вчені підтвердили, що це Chelonoidis phantasticus – востаннє представника цього виду бачили в 1906 році.

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Згідно з підрахунками співробітників Галапагосского національного парку, наразі популяція гігантських черепах різних видів налічує 60 тис. особин.

Нагадаємо, раніше цього самого року в затоках американського штату Техас врятували тисячі черепах, які ризикували замерзнути на смерть через аномально низькі для цього регіону температури.

А торік в штаті Вірджинія знайшли рідкісне двоголове черепашеня – його передали в акваріум місцевого Музею живої природи.

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