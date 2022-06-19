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Готові воювати з РФ? Новий начальник британського Генштабу зробив важливу заяву

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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19 червня, 14:30
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Патрік Сандерс заявив, що потрібно допомогти Україні
Патрік Сандерс заявив, що Великобританії необхідно створити армію.
Патрік Сандерс заявив, що Великобританії необхідно створити армію. / Фото: Колаж: Сьогодні

Начальник Генерального штабу Великої Британії, сер Патрік Сандерс заявив, що війська країни мають бути готові "ще раз воювати в Європі", щоб допомогти Україні захистити себе від Росії. Це сталося після того, як прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав світ готуватися до тривалої війни в Україні.

Про це пише Independent.

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Війна у Європі

За словами Сандерса, зараз Великій Британії вкрай необхідно створити армію, здатну боротися разом із союзниками країни та перемогти Росію в бою.

"Ми – покоління, яке має знову підготувати армію до війни в Європі", – сказав він.

Приїзд Джонсона

17 червня стало відомо про приїзд до Києва прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Як розповів голова Офісу президента України Андрій Єрмак, сторони обговорили необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію тощо.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії з Україною "може розтягнутися на роки". Водночас, за його словами, послаблювати підтримку Києва не можна – попри те, що це може бути затяжний процес.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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