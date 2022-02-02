Ніяк не вгамується. Президент Хорватії вкотре "проїхався" по Україні

Миланович вважає, що Британія підштовхує Україну до конфлікту з Росією

Президент Хорватії назвав "безвідповідальним" ставлення Лондона до Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Великої Британії через власні внутрішньополітичні складнощі вводить Київ в оману. Про це заявив президент Хорватії Зоран Миланович, пишуть РІА Новости.

За його словами, в Україні все налагодиться, якщо влада не слухатиме Лондон.

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"Україна не стане щасливою, якщо слухатиме Лондон. Британія втягує Київ у дуже небезпечну авантюру. Президент України Володимир Зеленський вже це зрозумів, і все, що чую останніми днями з Києва, – дуже розумно, на відміну від того, що було раніше", – сказав він.

За його словами, Україну вводять в оману, безвідповідально підбурюють, і "тримають заручником відносин Лондона, який став силою другого порядку, та Вашингтона".

"Країну, яка слабша у військовому сенсі в тисячу разів Росії, тримають в ілюзії, що все можна вирішити п'ятьма літаками зі зброєю", – сказав хорватський лідер і наголосив, що політика Лондона на даний момент "безвідповідальна".

Скандальна заява Милановича

25 січня президент Хорватії заявив, що "Україні не місце в НАТО", назвав Україну однією з найкорумпованіших країн , а Майдан – "переворотом"

Миланович також зазначив, що у разі загострення конфлікту між Україною та Росією військових буде відкликано з сил НАТО в регіоні.

Після заяв президента Хорватії у МЗС України викликали хорватського посла. Відомство вимагало громадського спростування слів Милановича.

Слова хорватського лідера Зорана Милановича про те, що Україні не місце в НАТО, не мають відношення до позиції уряду країни.

У МЗС зазначили, що президент Хорватії продемонстрував своє зневажливе ставлення та невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також у боротьбі з руйнівними пожежами.

Що говорить Лондон

1 лютого прем’єр-міністр Борис Джонсон відвідав Київ. Офіційна причина – організувати новий союз між Україною, Польщею та Великою Британією.

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Джонсон заявив, що вторгнення Росії до України стане поразкою Путіна, а також прокоментував санкції проти Росії.

Навіщо Великій Британії дружити з Україною

Політтехнолог Олег Постернак розповів, що Східна Європа "фактично залишена сама на себе, і Британія дуже активно та синхронно використовує зараз цю можливість".

"Вихід із Євросоюзу породжує відновлення неоімперського характеру британської зовнішньої політики. Це відповідає її стратегічним інтересам і, зокрема, відповідає британському досвіду зовнішньої політики до вступу до ЄС у 70-х роках", – пояснив він.

За словами експерта, у Києві сторони можуть обговорити "конкретну військово-технічну співпрацю, яка буде ключовим базовим інтересом у цих домовленостях".